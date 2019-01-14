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Kendisini doğal gaz borusuna astı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 16:29 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Kemal Ş.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Kemal Ş. (45), tek başına yaşadığı evde doğal gaz borusuna atkıyla asılı halde bulundu. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Kemal Ş.'nin yaklaşık 20 gün önce intihar ettiği belirtildi. Olay, Derince'nin İbni Sina Mahallesi'ndeki Yenikapı Sokağı üzerinde meydana geldi. Yaklaşık 2 aydır Kemal Ş.'den haber alamayan babası Vahit Ş., oğlunun hayatından endişe ederek yalnız yaşadığı evi kontrol etmek istedi. Vahit Ş. uzun süre kapının açılmaması üzerine, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Oğlunu doğal gaz borusuna atkıyla asılı halde bulan baba, durumu polis ve 112 Acil ekibine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kemal Ş.'nin öldüğünü belirledi. Yaklaşık 20 gün önce intihar ettiği değerlendirilen Kemal Ş.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bir süre önce eşinden boşanan 2 çocuk babası Kemal Ş.'nin psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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