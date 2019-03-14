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Kendisini doğalgaz borusuna astı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 16:37 | Son Güncelleme

İZMİT'te, Şenel Ç.

Kendisini doğalgaz borusuna astı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, Şenel Ç. (45) evde kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.
Orhan Mahallesi İsmail Gaspıralı Caddesi'nde oturan Şenel Ç., eşi hastaneye gitmek için evden çıktıktan sonra iple kendisini doğalgaz borusuna astı. Öğleden sonra hastaneden dönen eşi, Şenel Ç.'yi asılı buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şenel Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından Şenel Ç.'nin cansız bedeni otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Kendisini doğalgaz borusuna astıKendisini doğalgaz borusuna astı

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