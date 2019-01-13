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Kendisini dövdüğünü iddia ettiği nişanlısını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2019 18:10 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde Ceyda Malay (25), kendisini dövdüğünü iddia ettiği nişanlısı Gökhan Evinç'i (28), pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde Ceyda Malay (25), kendisini dövdüğünü iddia ettiği nişanlısı Gökhan Evinç'i (28), pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Malay, Evinç'in sürekli kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Edremit ilçesi Darsofa Mahallesi 326. Sokak'ta meydana geldi. Ceyda Malay ile evlerine gelen nişanlısı Gökhan Evinç arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında kendisine şiddet uyguladığını öne süren Ceyda Malay, babasına ait pompalı tüfeği alıp, Evinç'e 2 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Evinç, kanlar içinde yere yığıldı. Ceyda Malay, olayın ardından polisi arayarak kendisine daha önce de sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü Gökhan Evinç'i öldürdüğünü söyledi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, kolu kopan, göğsüne saçma isabet eden Gökhan Evinç'in yaşamını yitirdiği saptadı. Evinç'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gözaltına alınan Ceyda Malay ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Malay'ın, ifadesinin ardından, Edremit Adliyesi'ne sevk edileceği belirtildi.

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