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Kendisini döven babasını bıçakladı, okul kıyafetiyle gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 22:00 | Son Güncelleme

Bursa’da babasından şiddet gördüğü iddia edilen 15 yaşındaki çocuk babasını bıçakladı.

Bursa’da babasından şiddet gördüğü iddia edilen 15 yaşındaki çocuk babasını bıçakladı. Babasını ve kardeşini kavga ederken gören abla kavgayı ayırmak isterken yaralandı. Babasını ve ablasını bıçaklayan çocuk okul kıyafetleri ile gözaltına alındı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde okuldan gelen M.E.E. (15) ile babası Salim E. (45) tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından baba Salim E. oğlu M.E.E.’yi dövmeye başladı. Bunun üzerine mutfaktan bıçak alan M.E.E. babasını 5 yerinden bıçakladı. Babası ile kardeşinin kavga ettiğini gören abla Leyla E. kavgayı ayırmak isterken bıçakla yaralandı. Bıçakla hafif yaralanan abla durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan baba Salim E.’yi ve Leyla E.’yi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri M.E.E.’yi suç aleti ile birlikte odasında gözaltına alarak emniyete götürdü. Öte yandan hastaneye kaldırılan baba Salim E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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