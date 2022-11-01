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  4. Kendisini döven eşini öldürmüştü! Fatma Koç hakkında mahkemeden flaş karar

Kendisini döven eşini öldürmüştü! Fatma Koç hakkında mahkemeden flaş karar

01.11.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da Fatma Koç (52), duvarda gördüğü böcek nedeniyle 2 çocuğu ve kendisini döven alkollü eşi Mustafa Koç'u (48) bıçaklayarak öldürdü. Kayınpeder Ferruh Koç ve kayınvalide Güllü Koç'un kendisinden şikayetçi olmadığı Fatma Koç, ilk duruşmada tahliye edildi. Bugün görülen karar duruşmasında ise Fatma Koç hakkında, suçun 'meşru müdafaa' kapsamında işlendiğine kanaat getirilerek beraat kararı verildi. Adliye çıkışında konuşan Fatma Koç, "Adalet yerini buldu" dedi. İşte olayın detayları...

Kendisini döven eşini öldürmüştü! Fatma Koç hakkında mahkemeden flaş karar

Dehşete düşüren olay, 4 Ocak günü saat 19.30 sıralarında Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen Mustafa Koç, iddiaya göre duvarda gördüğü böcek nedeniyle 17 yaşındaki oğlu ve 13 yaşındaki kızı ile eşi Fatma Koç'u dövmeye başladı. 3 çocuk annesi Fatma Koç, saldırıdan kurtulup mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne saplayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Fatma Koç, tutuklandı.

Hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açılan Fatma Koç, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22 Haziran'da görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

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GELİNLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Fatma Koç, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan kayınpederi Ferruh Koç, gelini Fatma Koç'tan şikayetçi olmadığını yineleyerek, ''Önceki beyanlarımı tekrar ederim, şikayetçi değilim" dedi.

Kayınvalidesi Güllü Koç da gelininden şikayetçi olmadığını ve cezalandırılmasını istemediğini söyledi.

Fatma Koç da son savunmasında ''Olay nedeniyle üzgünüm beraatımı talep ederim" diye konuştu.

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BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, Fatma Koç hakkında 'kasten öldürme' suçundan kamu davası açıldığını hatırlattı. Heyet, sanığın eylemlerine karşı meşru savunma hakkını kullanılması sırasında sınırın mazur görülebilir bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş olduğunun değerlendirildiğini belirterek, beraatine karar verdi.

'ADALET YERİNİ BULDU'

Adliye çıkışında avukatı Şefika Yıldırım ile birlikte gazetecilere konuşan Fatma Koç, "Avukatım, savcılar ve hakimler sayesinde ceza almadım. Onlara bin kere teşekkür ederim. Adalet yerini buldu'' ifadesini kullandı.

(DHA)

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