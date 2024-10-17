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42 dakika önce

Kendisini durdurmaya çalışan polisi, aracının kaputunda götürdü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kendisine engel olmak isteyen polis memurunu otomobilinin kaputunun üzerinde yaklaşık 300 metre götürdü. Önü kesilerek durdurulabilen sürücü, gözaltına alındı.

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