'Kendisini genç bir erkek olarak tanıtan kadın, onlarca kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundu'

İngiltere'de polis sosyal medyada kendisini 16 yaşında bir erkek olarak tanıtan Gemma Watts adlı kadının, bu yolla iletişime geçtiği onlarca kız çocuğuna cinsel saldırı ya da tacizde bulunduğunu tahmin ediyor.

Çıkarıldığı mahkemede 4 çocuğa yönelik 7 ayrı suçlamayı kabul eden Watts'a hapis cezası verilmesi bekleniyor.

Londra'nın Enfield bölgesinde yaşayan 21 yaşındaki Watts, sosyal medyada kendisini 16 yaşındaki Jake Waton adlı bir genç olarak tanıtıyor, bu yolla tanıştığı kız çocuklarıyla çıplak fotoğraf alışverişi yapıyor, sonra buluşmalar ayarlıyordu.

Polis, Watts'ın bu yolla cinsel saldırıda bulunduğu kişilerin sayısının 50'yi bulduğunu tahmin ediyor.

Londra Emniyet Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamada Watts'ın Snapchat ve Instagram'da Jake adına açtığı hesapları üzerinden 14-16 yaşları arasında kızlarla ilişki kurmaya çalıştığını açıkladı.

Watts bunu yaparken, bu yaş grubunun kullandığı argoyu ve jargonu kullanıyor, kızlara övgü dolu mesajlar yolluyor ve buluşmadan önce karşılıklı çıplak fotoğraf alışverişi yapmaya çalışıyordu.