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Kendisini gizli istihbarat görevlisi olarak tanıtıp, dolandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 12:17 | Son Güncelleme

Mersin’de kendisini gizli istihbarat görevlisi olarak tanıtıp, arkadaşlık kurdukları kişileri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, H.K.

Mersin’de kendisini gizli istihbarat görevlisi olarak tanıtıp, arkadaşlık kurdukları kişileri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, H.K. ve A.O.K. isimli müştekiler, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yandol Büro Amirliğine giderek, kendisini gizli istihbarat görevlisi olarak tanıtan bir şahıs tarafından dolandırıldıklarını, ayrıca aynı şahsın iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan Yandol Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki ve bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonucunda olayı gerçekleştiren şahsın H.U. isimli kişi olduğunu tespit eden ekipler, yaptığı operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan H.U. isimli şahsın iş yerinden hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre elbiseleri alan şahıs, poşete koyduktan sonra rahat bir şekilde dükkandan çıkıyor.

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