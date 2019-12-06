Kendisini görüp ayağa kalkmayan çalışana ceza veren Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi istifa etti

AK Partilili eski milletvekili Mehmet Metiner, Güngören Belediyesi'nde çalışan bir kişiye, belediye başkan yardımcısını görünce ayağa kalkmadığı için belediyede her gördüğünün önünde ayağa kalkma cezası verildiğini aktardı.
Olayın açığa çıkmasının ardından Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkan yardımcısı Veysel İpekçi'nin istifa ettiğini duyurdu. Demir ayrıca vatandaşlardan da özür diledi.
Olayı ortaya çıkaran AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, "Davamız adına utanç verici bir uygulama... Gereği acilen yapılmalı" sözleriyle duruma tepki gösterdi. Metiner, "Bu fotoğraftaki AK Partili gencimiz, AK Parti Güngören ilçe teşkilatında belediye başkan yardımcısının önünde kalkmadığı gerekçesiyle ertesi gün çalıştığı belediyede her gördüğünün önünde kalksın diye işte bu şekilde cezalandırılıyor" ifadelerini kullandı.
DAVAMIZ ADINA UTANÇ VERİCİ BİR UYGULAMA...— Mehmet Metiner (@MetinerBasin) December 5, 2019
GEREĞİ ACİLEN YAPILMALI... pic.twitter.com/Zh3bnH1g1b
Olayın doğruluğunu Mehmet Metiner'e teyit ettiğini belirten AK Parti 24, 25, 26.Dönem Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ise, ''Görevde kaldığı her dakika haram olsun'' paylaşımını yaptı.
Kamera şakası sandım önce!— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) December 5, 2019
İnanamadım.
Metiner’le konuştum, iddiasının arkasında.
Hal böyleyse, yazıklar olsun. Görevde kaldığı her dakika haram olsun. https://t.co/uoNxSYvAro
Melih Gökçek de konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendisine ayağa kalkmadığı için tuvalet önünde nöbet tutturmak ne demek? Böyle bir kişiyi AK Partili kabul etmiyorum. Bu adam derhal Güngören Belediyesi'nden istifa etmeli, istifa etmiyorsa atılmalı. Acilen sonuç bekliyoruz" dedi.
Tepki çeken görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, başkan yardımcısı istifa ettiğini açıkladı.
Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Belediyemizde bugün meydana gelen üzücü olaydan dolayı ilgili başkan yardımcımızın istifası alınmıştır. Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." dedi.
Belediyemizde bugün meydana gelen üzücü olaydan dolayı ilgili başkan yardımcımızın istifası alınmıştır.— Dr.Mim.Bünyamin DEMİR (@Bunyamindemirdr) December 5, 2019
Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
1982’de Trabzon’da doğdu. Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okudu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü bitirdikten sonra AÜ Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, Marmara Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimini tamamladı.
Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezun Mensup Kültür ve Eğitim Derneği Başkanlığı yaptı. Sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevler yaptı. 16 yıl özel sektörde yönetim kademesinde çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.