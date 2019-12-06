Kendisini görüp ayağa kalkmayan çalışana ceza veren Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi istifa etti

AK Partilili eski milletvekili Mehmet Metiner, Güngören Belediyesi'nde çalışan bir kişiye, belediye başkan yardımcısını görünce ayağa kalkmadığı için belediyede her gördüğünün önünde ayağa kalkma cezası verildiğini aktardı.

Olayın açığa çıkmasının ardından Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkan yardımcısı Veysel İpekçi'nin istifa ettiğini duyurdu. Demir ayrıca vatandaşlardan da özür diledi.

"HER GÖRDÜĞÜNÜN ÖNÜNDE KALKMA CEZASI VERİLİYOR"

Olayı ortaya çıkaran AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, "Davamız adına utanç verici bir uygulama... Gereği acilen yapılmalı" sözleriyle duruma tepki gösterdi. Metiner, "Bu fotoğraftaki AK Partili gencimiz, AK Parti Güngören ilçe teşkilatında belediye başkan yardımcısının önünde kalkmadığı gerekçesiyle ertesi gün çalıştığı belediyede her gördüğünün önünde kalksın diye işte bu şekilde cezalandırılıyor" ifadelerini kullandı.

DAVAMIZ ADINA UTANÇ VERİCİ BİR UYGULAMA...

GEREĞİ ACİLEN YAPILMALI... pic.twitter.com/Zh3bnH1g1b — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) December 5, 2019

Olayın doğruluğunu Mehmet Metiner'e teyit ettiğini belirten AK Parti 24, 25, 26.Dönem Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ise, ''Görevde kaldığı her dakika haram olsun'' paylaşımını yaptı.