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Kendisini görüp ayağa kalkmayan çalışana ceza veren Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2019 02:31 | Son Güncelleme

Güngören Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, "kendisini görüp ayağa kalkmadı" diye belediyede çalışan bir şoföre her gördüğünün önünde ayağa kalkma cezası verdi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Güngören Belediyesi Başkanı Bünyamin Demir, başkan yardımcısının istifasının alındığını duyurdu.

Kendisini görüp ayağa kalkmayan çalışana ceza veren Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi istifa etti

AK Partilili eski milletvekili Mehmet Metiner, Güngören Belediyesi'nde çalışan bir kişiye, belediye başkan yardımcısını görünce ayağa kalkmadığı için belediyede her gördüğünün önünde ayağa kalkma cezası verildiğini aktardı.

Olayın açığa çıkmasının ardından Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkan yardımcısı Veysel İpekçi'nin istifa ettiğini duyurdu. Demir ayrıca vatandaşlardan da özür diledi.

"HER GÖRDÜĞÜNÜN ÖNÜNDE KALKMA CEZASI VERİLİYOR"

Olayı ortaya çıkaran AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, "Davamız adına utanç verici bir uygulama... Gereği acilen yapılmalı" sözleriyle duruma tepki gösterdi. Metiner, "Bu fotoğraftaki AK Partili gencimiz, AK Parti Güngören ilçe teşkilatında belediye başkan yardımcısının önünde kalkmadığı gerekçesiyle ertesi gün çalıştığı belediyede her gördüğünün önünde kalksın diye işte bu şekilde cezalandırılıyor" ifadelerini kullandı.

Olayın doğruluğunu Mehmet Metiner'e teyit ettiğini belirten AK Parti 24, 25, 26.Dönem Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ise, ''Görevde kaldığı her dakika haram olsun'' paylaşımını yaptı.

"DERHAL İSTİFA ETTİRİLMELİ YA DA ATILMALI"

Melih Gökçek de konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendisine ayağa kalkmadığı için tuvalet önünde nöbet tutturmak ne demek? Böyle bir kişiyi AK Partili kabul etmiyorum. Bu adam derhal Güngören Belediyesi'nden istifa etmeli, istifa etmiyorsa atılmalı. Acilen sonuç bekliyoruz" dedi.

GOKCEK

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA: İSTİFASI ALINDI

Tepki çeken görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, başkan yardımcısı istifa ettiğini açıkladı.

Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Belediyemizde bugün meydana gelen üzücü olaydan dolayı ilgili başkan yardımcımızın istifası alınmıştır. Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." dedi.

VEYSEL İPEKÇİ KİMDİR?

1982’de Trabzon’da doğdu. Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okudu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü bitirdikten sonra AÜ Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, Marmara Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimini tamamladı.

Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezun Mensup Kültür ve Eğitim Derneği Başkanlığı yaptı. Sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevler yaptı. 16 yıl özel sektörde yönetim kademesinde çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.


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