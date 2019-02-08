Kendisini hastanelik eden eski eşini duruşma öncesi görünce bayıldı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, boşandığı 2 çocuğunun annesi Meryem Özer'i (23) ilişkiye girme teklifini reddettiği için şişe parçasıyla yüzünden, kolundan ve boğazından yaralayıp, başına demir çubukla vurmakla suçlanan tutuklu sanık Ali Çetin'in (36) yargılanmasına başlandı. Ölümden dönen, 22 dişi kırılan ve estetik ameliyat geçirmek zorunda kalan Meryem Özer, duruşma öncesi eski eşini görünce baygınlık geçirdi. Genç kadın, Ali Çetin'in en ağır cezayı almasını istedi.

Günlük işlerde çalışan ve başından daha önce 5 evlilik geçen Ali Çetin, 2014 yılında Bodrum'da, evli ve 1 çocuk annesi Meryem Özer ile tanıştı. Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen ikili, kaçarak, memleketleri Aydın'ın Karacasu ilçesine geldi. Ali Çetin ile kaçan Meryem Özer, hemen ardından da eşine boşanma davası açtı. Özer, 6 ay süren davanın ardından eşinden boşandı. Meryem Özer, boşandıktan sonra da Ali Çetin ile evlendi. Çiftin bu evliliklerinden şu an biri 3, diğeri 1,5 yaşında olan kız çocukları dünya geldi. Zamanla çift arasında geçimsizlik başladı. Meryem Özer, alkol bağımlısı olduğunu ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını ileri sürdüğü eşinden, 8 Haziran 2018'de Karacasu Aile Mahkemesi'nde boşandı.

Ali Çetin, 24 Ağustos 2018 gecesi çocuklarını görme bahanesiyle boşandığı eşi Meryem Özer'in Yaylalı Mahallesi Tavas Caddesi'ndeki evine geldi. Çetin, iddiaya göre, boşandığı eşine ilişkiye girmek istediğini söyledi. Genç kadının reddetmesi üzerine Ali Çetin, eline geçirdiği soda şişesini kırıp, Meryem Özer'i kolunu, yüzünü ve boğazını keserek, başına da demir çubukla defalarca vurup yaraladı. Kanlar içinde kalan kadının boynundaki kolyeyi ve cebindeki 200 TL'yi de aldığı öne sürülen Çetin, olay yerinden kaçtı. Gürültüleri duyan komşuları, 112 Acil Servis ile polise haber verdi. Bu sırada olaydan haberdar olan Meryem Özer'in babası Kamil Özer de eve geldi. Özer, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis de Çetin'i ertesi gün yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Çetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yüzü kesikler nedeniyle tanınamayacak hale gelen ve 22 dişi kırılan Meryem Özer, Nazilli Devlet Hastanedeki tedavisinin ardından estetik ameliyat için Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki ameliyat sonrası Özer, bir süre daha tedavi görüp, hastaneden taburcu edildi.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Nazilli 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu sanık Ali Çetin hakkında, 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına Meryem Özer, sanık Ali Çetin, tarafların avukatları ve yakınları katıldı. Özer, duruşma öncesi Çetin'i adliye koridorunda görünce baygınlık geçirdi. Bir süre sonra kendisine gelen ve duruşmaya katılan Meryem Özer'in ifadesi, eski eşinin salonda olmadığı sırada alındı.

İlk olarak sanık Ali Çetin, savunmasını yaptı. Pişman olduğunu kaydeden Çekin, "Eski eşim birkaç kişiyle dost hayatı yaşıyor. Küçük kızımın babasının ben olmadığımı düşünüyorum" dedi.

Eski damadının iddialarına tepki gösteren Kamil Özer ise "İftira atıyor. Kızımın dünyasını kararttı. İçimiz yandı. Mahkemeye sonuna kadar güveniyoruz" diye konuştu.

'YAŞADIĞIM TRAVMAYI HALA ATLAMADIM'

Daha sonra sanık Ali Çetin salondan çıkarıldı ve Meryem Özer'in ifadesi alındı. Psikolojisinin bozulduğunu belirten Özer, "15 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdim. 3 estetik operasyon geçirdim; ancak hala yüzümdeki izler duruyor. Aldığım darbelerden dolayı kırılan 22 dişim için operasyon geçireceğim. Şu an çorba ve mama ile besleniyorum. Yaşadığım travmayı hala atlamadım. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Duruşma, sanık Ali Çetin'in tutukluluğunun devamına karar verilip, 8 Mart'a ertelendi.