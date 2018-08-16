HABER

Kendisini hırsızlıkla suçlayanı öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 07:52 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde Necati Avşar (54), çıkan tartışmada kurbanlık koyunlarını çaldığını iddia ettiği Ramazan Olpak (37) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Kendisini hırsızlıkla suçlayanı öldürdü

Sedat ÜNAL/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde Necati Avşar (54), çıkan tartışmada kurbanlık koyunlarını çaldığını iddia ettiği Ramazan Olpak (37) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yayla Atlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Necati Avşar geçen hafta sabah namazını kılmak için kalktığında ses duyunca dışarı çıktı. Bir kişinin kaçtığını gören Necati Avşar, ahıra gidip baktığında kurbanlık için aldığı 2 koyunun çalındığını fark etti. Hırsızın yan mahallede yaşayan Ramazan Olpak olduğunu düşünen Avşar, jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Olpak'ı gözaltına alan jandarma, şüpheliyi ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı.
Olpak, dün otomobiliyle kendisine iftira attığını öne süren Avşar'ın evine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Olpak, yanında getirdiği av tüfeği ile Avşar'a ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan Avşar, komşularının çağırdığı ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak Avşar, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Ramazan Olpak ise Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.
'BU İFTİRANIN BEDELİ OLACAKTIR' PAYLAŞIMI
Ramazan Olpak'ın 12 Ağustos'ta sosyal medya hesabından, "Bazıları gece beni bir yerlerde görmüş. Bu iftiraların illaki bir bedeli olacaktır. Allah büyüktür. Er geç adalet yerini bulacaktır. Başka da hiçbir şey demiyorum" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda bulunduğu görüldü.

FOTOĞRAFLI

Kendisini hırsızlıkla suçlayanı öldürdüKendisini hırsızlıkla suçlayanı öldürdüKendisini hırsızlıkla suçlayanı öldürdü

PARTNER'Fil gibi oldun, şişko' sözüne 10 milyon lira tazminat istedi'Fil gibi oldun, şişko' sözüne 10 milyon lira tazminat istedi
Küçükbaş hayvan yüklü kamyondaki eroini dedektör köpek Alfa bulduKüçükbaş hayvan yüklü kamyondaki eroini dedektör köpek Alfa buldu
Maganda kurşunuyla başından yaralanan Furkan'dan acı haber geldiMaganda kurşunuyla başından yaralanan Furkan'dan acı haber geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sabah saatlerinde kritik atamalar! Kim hangi göreve getirildi?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sabah saatlerinde kritik atamalar! Kim hangi göreve getirildi?

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Trump karar verdi! Beyaz Saray böyle duyurdu!

Trump karar verdi! Beyaz Saray böyle duyurdu!

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! İşte o paylaşım!

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! İşte o paylaşım!

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Maganda kurşunuyla başından yaralanan Furkan'dan acı haber geldi

Maganda kurşunuyla başından yaralanan Furkan'dan acı haber geldi

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var!

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var!

Aydın'da sokak ortasında kanlı infaz! Evlilik vaadiyle kardeşini kandırdığı için kurşun yağmuruna tuttu!

Aydın'da sokak ortasında kanlı infaz! Evlilik vaadiyle kardeşini kandırdığı için kurşun yağmuruna tuttu!

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

İstanbul'daki Validebağ Korusu ‘millet bahçesi’ oluyor

İstanbul'daki Validebağ Korusu ‘millet bahçesi’ oluyor

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.