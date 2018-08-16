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Kendisini hırsızlıkla suçlayanı öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 18:33 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kendisini koyun hırsızlığıyla suçladığı gerekçesiyle Necati Avşar'ı (54) çıkan tartışmada av tüfeğiyle ateş ederek öldüren Ramazan Olpak (37), emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kendisini hırsızlıkla suçlayanı öldürdü (2)

TUTUKLANDI
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kendisini koyun hırsızlığıyla suçladığı gerekçesiyle Necati Avşar'ı (54) çıkan tartışmada av tüfeğiyle ateş ederek öldüren Ramazan Olpak (37), emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Sedat ÜNAL/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)

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