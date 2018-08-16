Kendisini hırsızlıkla suçlayanı öldürdü (2)

TUTUKLANDI
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kendisini koyun hırsızlığıyla suçladığı gerekçesiyle Necati Avşar'ı (54) çıkan tartışmada av tüfeğiyle ateş ederek öldüren Ramazan Olpak (37), emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Sedat ÜNAL/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)
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