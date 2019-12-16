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Kendisini ’Hızır’ olarak tanıtıp insanları dolandıran şahsa hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 14:20 | Son Güncelleme

Kayseri’de kendisini ’Hızır’ olarak tanıttıktan sonra bir kişiden yaklaşık 8 bin TL alan şahsa, mahkemece 4 yıl 2 ay hapis ve 2 bin 500 TL para cezası verildi.Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, Murtaza Ç., M.A.’ya kendini ’Hızır’ olarak tanıtıp, dini sohbetler etti.

Kayseri’de kendisini ’Hızır’ olarak tanıttıktan sonra bir kişiden yaklaşık 8 bin TL alan şahsa, mahkemece 4 yıl 2 ay hapis ve 2 bin 500 TL para cezası verildi.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, Murtaza Ç., M.A.’ya kendini ’Hızır’ olarak tanıtıp, dini sohbetler etti. Bir süre sonra sonra M.A.’yı kandıran Murtaza Ç., şahıstan 8 bin TL civarında para istedi. M.A. eve gelip parayı alınca, ailesi durumdan şüphelendi ve M.A.’yı takip etti. Olayı öğrenen M.A.’nın eşi A.D.A, eşiyle konuşarak durumu anlattı. Dolandırıldığını fark eden M.A., polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Murtaza Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanık Murtaza Ç., dolandırılan M.A., eşi A.D.A. ve avukatlar hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan Murtaza Ç., "Ben kendimi Hızır olarak tanıtmadım.Ben engelli maaşı ile geçiniyorum. Ondan para istemedim" dedi.
Mağdur M.A. şikayetçi olduğunu söylerken, M.A.’nın eşi A.D.A. ise eşinin hareketlerinden şüphelendiğini anlatarak, "Eşim bir gün eve gelerek birikmiş olan yaklaşık 7 bin 300 TL’yi aldığını fark ettim. Bunun ardından iş yerini arayarak durumu anlattım. Onlar da kendilerinin ihtiyacı olmadığını söyledi. Bu sırada eşim evden çıktıktan sonra balkondan onu izledim. Elinde baston olan birine parayı verirken gördüm. Bu sırada oğlum arkasından indi. Eşim de bir araca binmişti. Kırmızı ışıkta arabanın kapısı açık bir durumda basıp gittiler. Bir süre geçtikten sonra eşim bana ’Hızır geldi’ dedi. Vallahi, billahi, tallahi ’Hızır geldi’ dedi. Hızır olmadığına ikna etmeye çalıştım ama ikna olmadı. Tanıdık biriyle eşimle konuşarak ikna ettim ve şikayetçi olduk" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda kendisini ’Hızır’ olarak tanıtan Murtaza Ç.’ye, ’Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 2 bin 500 TL para cezası verdi.

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