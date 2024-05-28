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Kendisini ihbar eden komşusuna kabusu yaşattı! 'Orman yolunda beni yalnız yakaladı...'

28.05.2024 09:59
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Muğla'da Özlem Schlammer (51), kurduğu düzenekle tilki yakalayıp, tüfekle öldüren komşusu İlhan A.'yı ihbar etti. Olaya ilişkin tutanak tutulurken, İlhan A. ve ailesi ihbarda bulunan Schlammer'e kabusu yaşattı. Suç duyurusunda bulunan Schlammer, "Silahlarla çiftliğime girip, üzerime yürüdüler. Tanık olmamı engellemek istediler. İlhan A.'nın oğlu da orman yolunda beni hayvanlarımla yalnız yakaladı. 'Tanık olmayacaksın' diye bağırdı. Kullandığı traktörü üzerime sürüp çarptı" dedi. İşte detaylar...

Kendisini ihbar eden komşusuna kabusu yaşattı! 'Orman yolunda beni yalnız yakaladı...'

Milas ilçesi Ören Mahallesi'nde tatil sırasında Alman vatandaşı Frank Schlammer (64) ile tanışıp, evlenen Özlem Schlammer, 6 yıl önce Yatağan'ın Hacıveliler Mahallesi'nde satın aldıkları çiftlik evine yerleşti. Kalabalık şehir hayatından uzaklaşmak isteyen Schlammer çifti, 3 dönüm alanda keçi, tavuk ve horoz beslemeye başladı. İddiaya göre, Schlammer çiftinin komşuları İlhan A., 16 Mart'ta özel bir düzenek kurarak yakaladığı tilkiyi tüfekle vurarak öldürdü. Özlem Schlammer, durumu Muğla Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği'ne bildirdi. Dernek yönetimi tarafından bölgeye yönlendirilen jandarma, Milli Parklar görevlileri ile dernek üyeleri, tilkiyi vurulmuş halde çöp konteynerinde buldu.

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'TANIKLIK YAPMA' BASKISI

Jandarma olaya ilişkin tutanak tutarken, Özlem Schlammer tanık olarak yazıldı. Milli Parklar tarafından İlhan A.'ya avcılık belgesi olmadan avlanması yasak olan yabani hayvanı hileli olarak avlaması nedeniyle 10 bin 689 lira ceza kesildi. Olaydan sonra İlhan A. ile ailesinin tanık olmaması için kendisine baskı yaptığını söyleyen Özlem Schlammer, tehdit ve darbedildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, önce İlhan A. ardından eşi ve oğlu hakkında uzaklaştırma kararı verdi.

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'BENİ TANIK OLARAK YAZDILAR'

Komşusu İlhan A.'yı telden tuzak kurarken gördüğünü belirten Özlem Schlammer, "Bir, iki gün sonra bir tilkinin yakalandığını gördüm. Tilkiyi tuzaktan kurtarmaya çalıştım; ama başaramadım. Nasıl kurtaracağımı sormak için Muğla Hayvan Hakları Derneği'ni aradım. O sırada bir el silah sesi duydum. İhbarım sonrası olay yerine jandarma geldi ve tilkiyi vurularak ölmüş halde çöpün içinde bulup, tutanak tuttu. Milli Park görevlileri de tilkiyi olay yerinden aldılar ve beni tanık olarak yazdılar" dedi.

'KÜFREDEREK KÖYDEN KOVACAKLARINI SÖYLEDİLER'

Özlem Schlammer, "Tilkiyi öldüren adam ve eşi, bana hakaret edip 'Bekle sen, acele etme, gör bak daha neler olacak' diyerek tehdit etti. Yoldan geçirmeyeceklerini söylediler. Savcılığa müracaat ettim ve İlhan A. için uzaklaştırma kararı alındı. Silahlarla çiftliğime girip, üzerime yürüdüler. Tanık olmamı engellemek istediler. Küfrederek köyden kovacaklarını söylediler. Yardım çığlığımı duyan eşimin yanıma gelmesiyle geri çekildiler. Güvenlik güçlerine müracaat ettim" diye konuştu.

'KADES UYGULAMASINI KULLANDIM'

İlhan A.'nın ailesinin de kendisini tehdit ettiğini anlatan Schlammer, "İlhan A.'nın oğlu da orman yolunda beni hayvanlarımla yalnız yakaladı. 'Tanık olmayacaksın' diye bağırdı. Kullandığı traktörü üzerime sürüp çarptı. Aldığım darbe sonucu ayağımda acı hissediyordum. Bir an önce evime gitmek istedim. Annesi de 'Oğlum sana ne yaptı?', 'Oğlumdan ne istiyorsun?' diyerek bağırdı. Arkama döndüğümde kadının yerden parke taşını alıp, hızla geldiğini gördüm. Elimde yürümek için kullandığım değneğimi kaptı ve vurmaya başladı. Elini saçıma geçirip, kendi evine doğru beni yerde sürükleyerek götürmek istedi. Vücudumun bazı yerleri acıyordu. Ellerinden kurtulduğumu zannedip, evime giderken beni ellerinde bel küreğiyle takip ettiklerini anladım. Daha fazla zarar vermek istediler. Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) kullandım. Ambulans geldi ve beni hastaneye götürdü" dedi.

'SOL AYAĞIM ALÇIYA ALINDI'

Schlammer, "Sol ayağım alçıya alındı, adli rapor tutuldu. Tedavim devam ediyor. Saldırılar sonrası anne ile oğlu için de uzaklaştırma kararı alındı. Soruşturma ve tedavim devam ediyor. Gözümün bebekleri hayvanlarımla gerektiği gibi ilgilenemiyorum. Keçilerimi ihtiyacı olan ormana götüremiyorum. Maddi ve manevi olarak zorluk çekiyorum" diye konuştu.

'KOMŞUMUZU DARBETMEDİK'

İlhan A. ise "Tilkiyi öldürdüğümü kabul ediyorum. Çok sayıda tavuğumu telef etti. Pişman oldum. Komşumuzu darbetmedik, hakarette bulunmadık. Mahallede sevilen ve sayılan insanlarız" dedi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Tehdit Muğla tilki darp
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