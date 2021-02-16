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Kendisini mahkemeye veren şoförüne kurşun yağdırdı

16.02.2021 16:58 | Son Güncelleme:
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Bursa’da hatlı minibüs sahibi şahıs, kendisini mahkemeye veren şoförüne kurşun yağdırdı.

Bursa’da hatlı minibüs sahibi şahıs, kendisini mahkemeye veren şoförüne kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 44 yaşındaki Halil Muslu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A.K.’nin minibüsünde şoför olarak çalışan 44 yaşındaki Halil Muslu, iş konusunda anlaşmazlık yüzünden iş ve işçi mahkemesine başvurdu. Kendisini mahkemeye verdiğini öğrenen S.A.K., Muslu’nun evinin önüne geldi. Davayı geri çekmesini isteyen S.A.K., olumlu cevap alamayınca belindeki silahı çıkardı. Kurşunların hedefi olan Muslu, kanlar içerinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuları ve ailesi olayı polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Göğsünden vurulan 2 çocuk babası Muslu, ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, S.A.K. olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili tahkikat devam ederken, polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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