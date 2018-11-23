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Kendisini medyum olarak tanıtan dolandırıcı, F serisi 1 dolarla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 15:55 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin 17 ilinde polis tarafından aranan, 'Kesira', 'Feyzullah hoca', 'Süleyman hoca' adlarını kullanan ve medyum olduğunu söyleyip, dolandırıcılık yapan Sonay İncekara, Bursa'da saklandığı evde yakalandı.

Kendisini medyum olarak tanıtan dolandırıcı, F serisi 1 dolarla yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - TÜRKİYE'nin 17 ilinde polis tarafından aranan, 'Kesira', 'Feyzullah hoca', 'Süleyman hoca' adlarını kullanan ve medyum olduğunu söyleyip, dolandırıcılık yapan Sonay İncekara, Bursa'da saklandığı evde yakalandı. Polisin evde yaptığı aramada, FETÖ/PDY üyelerinin taşıdığı F serisi 1 dolarlık banknot ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen İncekara, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri; Türkiye'nin 17 ilinde aranan, 47 suçtan emniyette kaydı bulunan, 'Kesira', 'Feyzullah hoca', 'Süleyman hoca' adlarını kullanan ve medyum olduğunu söyleyip, dolandırıcılık yapan Sonay İncekara'nın saklandığı evi tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, İncekara ile yanında çalışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada; FETÖ/PDY üyelerinin taşıdığı F serisi 1 dolarlık banknot, 150 bin lira, ruhsatsız tabanca, çok sayıda dolu fişek, 10 sahte kimlik, 30 SIM kart ve 15 cep telefonu ele geçirildi.
BÜYÜ YAPMASI İÇİN MESAJLAR ALMIŞ
Sonay İncekara'nın cep telefonunu incelemeye alan ekipler, dolandırdığı kişilerle mesajlarını tespit etti. İncekara'nın 'Kısmetim kapalı, aşık olmam için büyü yapar mısın?' mesajını gönderen kişiye, '5 bin lira karşılığında kısmet açma büyüsü yaparım' diye yanıt verdiği belirtildi. Sonay İncekara, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İncekara, adliyeye götürülürken, neden gözaltına alındığını soran gazetecilere "Hasbelkader" diye seslendi. Sonay İncekara, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gözaltına alınan 5 kişinin işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
ANNESİ CEZAEVİNDEYMİŞ
Sonay İncekara hakkında 'cinsel istismar' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilirken, annesi Atike İncekara'nın da 20 suçtan kaydı emniyette kaydı olduğu ve çeşitli suçlardan cezaevinde yattığı belirtildi.

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Kendisini medyum olarak tanıtan dolandırıcı, F serisi 1 dolarla yakalandıKendisini medyum olarak tanıtan dolandırıcı, F serisi 1 dolarla yakalandıKendisini medyum olarak tanıtan dolandırıcı, F serisi 1 dolarla yakalandıKendisini medyum olarak tanıtan dolandırıcı, F serisi 1 dolarla yakalandı

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