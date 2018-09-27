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"Kendisini milletten üstün gören insanlarla işimiz olmaz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.09.2018 00:16 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: - "AK Parti sadece Türkiye'nin değil dünyanın partisidir. Türkiye büyük bir tarihi sorumluluğun içerisindedir. Dünyanın her yerindeki mazlum milletler bizim gözümüzün içine bakıyor, sizin gözünüzün içine bakıyor. Bu sorumluluk dünyada hiçbir milletin omuzunda değil. Onun için yükümüz ağırdır, mücadelemiz çetindir" - "Kendisini milletten üstün gören insanlarla işimiz olmaz. Dizini kırıp fukaranın sofrasına oturabilecek, sohbet edebilecek insanlara ihtiyacımız var. Kibir, siyasetin zehridir. Aramızda makam mevki budalalarının yeri yoktur"

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "AK Parti sadece Türkiye'nin değil dünyanın partisidir. Türkiye büyük bir tarihi sorumluluğun içerisindedir. Dünyanın her yerindeki mazlum milletler bizim gözümüzün içine bakıyor, sizin gözünüzün içine bakıyor. Bu sorumluluk dünyada hiçbir milletin omuzunda değil. Onun için yükümüz ağırdır, mücadelemiz çetindir." dedi.

Partisince Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısına katılan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını, her alanda güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin dünyada olup biten konulara seyirci kalmadığını belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin her şehrinde Suriye'den ve Irak'tan gelmiş mülteci kardeşlerimiz var. Ensar ruhuyla bu millet onlara kucak açtı. Onlara her türlü imkanını seferber etti. Üç buçuk milyon insana ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Peki dünya ne yapıyor? Uzaktan seyrediyor, 3 tane mülteci kendi ülkesine geldiği zaman korkudan ayakları titriyor. Mültecileri sınırlarından içeriye sokmamak için her türlü hileyi yapıyor ama biz insani diplomasi üzerinden, dünyaya bir şekilde ders vermeye devam ediyoruz."

Kurtulmuş, AK Parti'nin bir diğer siyasi özelliğinin de millete güvenmek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğer siz tarihinizle milletin değerleriyle barışıp, bağımsızlık fikri üzerinden milletten başka bir güç kabul etmezseniz, onun doğal sonucu olarak millete güvenirsiniz. Bizim milletten başka beşeri planda güveneceğimiz bir dal yoktur. Başkaları milletten oy almayı hiçbir zaman ummadıkları için, sandıktan çıkmayı hiçbir zaman ummadıkları için darbelerle milletin idaresine ipotek koymak isterler. Ne yazık ki 1950'den bu yana 68 yıllık süreç içerisinde Türkiye bu yüzden çok çok darbe teşebbüsleriyle karşı karşıya kaldı. 1960'ı, 71'i, 80'i, 1997'nin 28 Şubatı'nı ve 27 Nisan 2007'yi unutmadık."

- "Yükümüz ağır, mücadelemiz çetindir"

Türkiye'nin dünyada çok özel bir konumda bulunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"AK Parti sadece Türkiye'nin değil dünyanın partisidir. Türkiye büyük bir tarihi sorumluluğun içerisindedir. Dünyanın her yerindeki mazlum milletler bizim gözümüzün içine bakıyor, sizin gözünüzün içine bakıyor. Bu sorumluluk dünyada hiçbir milletin omuzunda değil. Onun için yükümüz ağırdır, mücadelemiz çetindir. Tabii ki düşmanımız da çok olacak. Dünyanın masum milletlerinin sorumluluğu üzerimizdedir. Üzerimize düşen sorumluluğu bir dünya partisi olarak yerine getirmek mecburiyetindeyiz."

Gelecek yıl yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili adaylara ve seçmenlere tavsiyelerde bulunan Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu seçimde sizlerden beklediğimiz en iyi adayları seçeceksiniz. Tüm adaylarımız halkı en iyi şekilde temsil eden adaylarımız olacak. Adaylarımızda 5 temel özellik istiyoruz. Bu 5 özelliğe sahip olmayan adayları zaten gündeme getirmeyiniz. Birincisi, kibir abideleri gibi sokaklarda dolaşan adamlarla işimiz olmaz. Kendisini milletten üstün gören insanlarla işimiz olmaz. Dizini kırıp fukaranın sofrasına oturabilecek, sohbet edebilecek insanlara ihtiyacımız var. Kibir, siyasetin zehridir. Aramızda makam mevki budalalarının yeri yoktur. Aramızda şan, şöhret sevenlerin yeri yoktur. Bizim aramızda insanlara tepeden bakanlara yer yoktur, olmayacaktır, olmamalıdır."

Kurtulmuş, vatandaşa hizmet etme sevdası içinde olanların kendileri için önem arz ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Adaylarımız adil olacak, adaletli olacaklar. Hısım, akraba konu komşu, adam kayırmak, insan kayırmak yok. Adil bir şekilde halka hizmet etme sevdası olan başüstünedir. Bu davadaki hizmet yeri de hazırdır. Adaylarımızda arayacağımız bir özellik de sadakattir. Sadakatten kastımız falanca adama, karanlık odağa ya da falanca çevreye değil bizzat millete sadık olması, sadakatli olmasıdır. İşte FETÖ'cüleri gördünüz, 15 Temmuz öncesinde de çok vardı. Adamların sadakati millete değil sözde bir adama, sözde bir hocayaydı. Bizim sadakatimiz herhangi bir odağa değil milletimizedir."

Programa, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Belgin Uygun, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan ve ilçe belediye başkanlarıyla partililer katıldı.

Konuşmanın ardından İl Başkanlığına geçen Kurtulmuş, burada şeref defterini imzaladı.

Daha sonra esnaf ziyaretleri yaparak Valiliğe giden Kurtulmuş, Vali Ersin Yazıcı ile bir araya geldi.

Son olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nu ziyaret eden Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Balıkesir'in Kuvayımilliye şehri olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, kentte bulunan potansiyellerin yoğun şekilde, birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak, plakası gibi 10 numara olabileceğini vurguladı.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Balıkesir İl Danışma Meclisi Toplantısı

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