"Kendisini milletten üstün gören insanlarla işimiz olmaz"

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "AK Parti sadece Türkiye'nin değil dünyanın partisidir. Türkiye büyük bir tarihi sorumluluğun içerisindedir. Dünyanın her yerindeki mazlum milletler bizim gözümüzün içine bakıyor, sizin gözünüzün içine bakıyor. Bu sorumluluk dünyada hiçbir milletin omuzunda değil. Onun için yükümüz ağırdır, mücadelemiz çetindir." dedi.

Partisince Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısına katılan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını, her alanda güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin dünyada olup biten konulara seyirci kalmadığını belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin her şehrinde Suriye'den ve Irak'tan gelmiş mülteci kardeşlerimiz var. Ensar ruhuyla bu millet onlara kucak açtı. Onlara her türlü imkanını seferber etti. Üç buçuk milyon insana ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Peki dünya ne yapıyor? Uzaktan seyrediyor, 3 tane mülteci kendi ülkesine geldiği zaman korkudan ayakları titriyor. Mültecileri sınırlarından içeriye sokmamak için her türlü hileyi yapıyor ama biz insani diplomasi üzerinden, dünyaya bir şekilde ders vermeye devam ediyoruz."