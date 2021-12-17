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  4. Kendisini öldürmek isterken evlat katili oldu! Gerçeği tutuklanınca öğrendi

Kendisini öldürmek isterken evlat katili oldu! Gerçeği tutuklanınca öğrendi

17.12.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de tabanca ile intihar kalkışan baba, evlat katili oldu. Silahını ateşleyen baba, omzundan çıkan kurşun ile kapının arkasında kendisini ikna etmeye çalışan 12 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu. 10 günlük tedavinin ardından taburcu edilerek cezaevine gönderilen şahıs, tutuklanınca kızını öldürdüğünü öğrendi.

Kendisini öldürmek isterken evlat katili oldu! Gerçeği tutuklanınca öğrendi

Olay, 2 Aralık tarihinde Kırıkkale'de Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde intihara kalkışan Erdoğan Karakaya (37), odaya kendini kilitleyip kasadaki tabancasını alarak ateşledi. O sırada kapının arkasında kendisini ikna etmeye çalışan 12 yaşındaki Hazal, babasının omzundan çıkan kurşun ile olay yerine hayatını kaybetti.

TUTUKLANINCA GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Sağlık görevlilerince, ambulansla Ankara'daki bir hastaneye kaldırılan Erdoğan Karakaya, iki hafta süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs, buradaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erdoğan Karakaya, kızının öldüğünü tutuklanınca öğrendi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Kırıkkale
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