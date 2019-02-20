HABER

Kendisini ölümle tehdit eden oğlunu bacağından vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 17:37 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, hurdacılık yapan Erdoğan Sabanlı (59), kendisini öldürmekle tehdit eden oğlu Arif Sabanlı'yı (27) tabancayla sağ baldırından vurdu.

Kendisini ölümle tehdit eden oğlunu bacağından vurdu

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, hurdacılık yapan Erdoğan Sabanlı (59), kendisini öldürmekle tehdit eden oğlu Arif Sabanlı'yı (27) tabancayla sağ baldırından vurdu. Pazartesi günü tartıştığı babasının kamyonetine ateş eden ve bu olayla ilgili bu sabah yakalanan Arif Sabanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi'ndeki olay, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Hurdacılık yapan Erdoğan Sabanlı, pazartesi günü henüz belirlenemeyen bir nedenle, birlikte çalıştığı oğlu Arif Sabanlı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Arif Sabanlı, av tüfeğiyle babasına ait park halindeki 07 FKM 55 plakalı kamyonete ateş etti. İddiaya göre Arif Sabanlı, babasını "Seni geberteceğim ancak şimdi bir şey yapmıyorum" diye tehdit ederek olay yerinden kaçtı.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis, firari Arif Sabanlı'yı bugün saat 02.00 sıralarında yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arif Sabanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
BABASI TABANCAYLA VURDU
Adliye çıkışında iş yerine gelen Arif Sabanlı, burada babasıyla yeniden tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine Erdoğan Sabanlı, kendisini ölümle tehdit eden oğluna tabancayla tek el ateş ederek sağ baldırından vurdu. Yere yığılan Arif Sabanlı için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Sabanlı, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Erdoğan Sabanlı ise olaydan sonra kaçtı.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kendisini ölümle tehdit eden oğlunu bacağından vurduKendisini ölümle tehdit eden oğlunu bacağından vurdu

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandıGaziantep'te iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
AK Parti'li ve BBP'li adayların yakınları arasında çıkan kavga, barışla sonuçlandıAK Parti'li ve BBP'li adayların yakınları arasında çıkan kavga, barışla sonuçlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

İstanbul'da bir binada patlama!

İstanbul'da bir binada patlama!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Korkunç! Evden kaçan gençler kollarını kesmiş halde bulundu

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Ardeşen’de korkunç olay! Cansız bedeni bulundu

Ardeşen’de korkunç olay!

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.