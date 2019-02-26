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Kendisini ölümle tehdit eden oğlunu vuran baba yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 14:44 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, kendisini öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla oğlu Arif S.'yi (27) tabancayla sağ baldırından vurarak yaraladıktan sonra kaçan Erdoğan S.(59), olaydan 6 gün sonra yakalandı.

Kendisini ölümle tehdit eden oğlunu vuran baba yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, kendisini öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla oğlu Arif S.'yi (27) tabancayla sağ baldırından vurarak yaraladıktan sonra kaçan Erdoğan S.(59), olaydan 6 gün sonra yakalandı.
Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi'ndeki olay, 20 Şubat günü saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Hurdacılık yapan Erdoğan S., 18 Şubat Pazartesi günü birlikte çalıştığı oğlu Arif S. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Arif S., av tüfeğiyle babasına ait park halindeki 07 FKM 55 plakalı kamyonete ateş etti. İddiaya göre babasını, "Seni geberteceğim ancak şimdi bir şey yapmıyorum" şeklinde tehdit ederek, olay yerinden kaçtı. Babanın şikayeti üzerine polis, Arif S.'yi 20 Şubat gecesi yakaladı. Adliyeye sevk edilen genç, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
OĞLUNU TABANCAYLA VURDU
Adliyeden doğru işyerine gelen Arif Sabanlı, burada babasıyla yeniden tartışmaya başladı. Erdoğan S., kendisini ölümle tehdit eden oğlunu, tabancayla sağ baldırından vurdu. Arif S. ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Erdoğan S. kaçtı. Babayı yakalamak için çalışma başlatan polis, Erdoğan S.'yi olaydan 6 gün sonra Göksu Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan S., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kendisini ölümle tehdit eden oğlunu vuran baba yakalandıKendisini ölümle tehdit eden oğlunu vuran baba yakalandı

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