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Kendisini 'peygamber torunu' olarak tanıtıp 1049 kişiyi dolandıran müteahhit yakalandı

17.07.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kendisini 'peygamber torunu' olarak tanıtarak 1049 kişinin paralarını 'konut yapma' yalanıyla dolandıran ve 691 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan müteahhit Mustafa Mallı, Yalova’da yakalandı.

Kendisini 'peygamber torunu' olarak tanıtıp 1049 kişiyi dolandıran müteahhit yakalandı

Gebze'de 2008 ile 2013 yılları arasında halkın paralarını 'konut yapma' vaadiyle dolandıran müteahhit Mustafa Mallı, 1049 kişiyi mağdur etti.

O dönemde, iddiaya göre, kendisini 'peygamber torunu' olarak tanıtan Mallı, 'toplu konut' yalanıyla para topladığı kişiler arasında kura çekip, bazı kişileri umreye gönderdi.

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691 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

'Toplu konut yapma' vaadini yerine getirmeyen Mallı hakkında, bir araya gelerek dernek kuranlar, şikayetçi oldu. ‘Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçundan tutuksuz yargılanan Mallı, 2013 yılında 691 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ortadan kaybolan Mallı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Yalova’da yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Mallı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kocaeli Gebze
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