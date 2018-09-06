Kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, operasyonla yakalandı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, N.Y. isimli kadının 106 bin 800 TL'si ile 10 bin dolarını aldı. Aynı kadından yeniden para isteyen dolandırıcı, polisin baskınıyla yakalandı. Telefonda kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, N.Y. isimli kadından 106 bin 800 TL ve 10 bin dolar aldı. Dolandırıcı, N.Y.'den bir süre sonra 180 bin TL daha istedi. Dolandırıldığını fark eden N.Y., durumu polise bildirdi. Dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatan Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadını bankaya yönlendirerek, 180 bin TL'yi çekmiş gibi gösterdi. Kadından ayrıca parayı alma bahanesiyle dolandırıcıyı evine çağırması istendi. A.G., N.Y.'nin evine gelerek, 180 bin TL'yi almak istedi. Bu sırada polis, eve baskın düzenledi. Gözaltına alınan A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

