HABER

Kendisini 'polis' olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 15:08 | Son Güncelleme

KONYA'da Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği kartı ile stüdyo dairelerin olduğu apartmana 'Polisim' diyerek giriş yapmaya çalışıp, görevlilerle kavga ettiği iddia edilen Nuri Kemal O.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği kartı ile stüdyo dairelerin olduğu apartmana 'Polisim' diyerek giriş yapmaya çalışıp, görevlilerle kavga ettiği iddia edilen Nuri Kemal O. (41) gözaltına alındı. Nuri Kemal O. hakkında 'kamu görevinin üstlenilmesi ve tehdit' suçlarından hakkında işlem başlatıldı. Konya Emniyet Müdürlüğü Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Araştırma Büro Amirliği ekipleri, kendisini 'polis' olarak tanıtıp, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde stüdyo dairelerin olduğu apartmana girmeye çalışıp, bina görevlileriyle kavga ettiği iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüphelinin merkez Karatay ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonunda çalışan Nuri Kemal O. olduğunu tespit etti. Polis, dün şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Nuri Kemal O.'nun yapılan üst aramasında cebinden Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği kartı çıktı. Şüphelinin kartı 6 yıldır yanında taşıdığı tespit edildi. Nuri Kemal O., polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben binaya girerken sadece kartı gösterdim. Polis olduğumu söylemedim. Onlarla tartıştığımız için böyle bir iddiada bulunmuş olabilirler" diyerek kendisini savundu. 'Kamu görevinin üstlenilmesi ve tehdit' suçlarından hakkında işlem başlatılan Nuri Kemal O.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

İlk kez gören botanik bahçesi sanıyor! Ancak burası...İlk kez gören botanik bahçesi sanıyor! Ancak burası...
Palalı Sabri'nin kuzeninin vurulma anı kameradaPalalı Sabri'nin kuzeninin vurulma anı kamerada
Alacak verecek davası kanlı bittiAlacak verecek davası kanlı bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

G.Saray yönetimine büyük darbe! Seçime gidiliyor

G.Saray yönetimine büyük darbe! Seçime gidiliyor

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.