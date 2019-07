Kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli, tutuklandı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta kendisini polis olarak tanıtan ve telefon satmak vaadiyle 3 kişiyi toplam 12 bin 400 lira dolandırdığı ileri sürülen A.T., tutuklandı.

Tokat'ta kendisini polis memuru olarak tanıtan bir kişinin insanlara cep telefonu satma vaadiyle paralarını alıp dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Şüphelinin kendisini Tokat Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’nde görevli olarak tanıtan A.T. olduğu tespit edildi. A.T.'nin bu yöntemle 3 kişiden toplam 12 bin 400 lira aldığı belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri takibe aldıkları şüpheli A.T.'yi uygulama noktasında bir araç içerisinde yakaladı. Şahsın üstünde ve araç içerisinde yapılan aramalarda 1 polis yeleği, 2 metal polis arması ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca A.T.’nin 2 dolandırıcılık, 1 tutuklu veya hükümlünün kaçmasına yardım suçundan arama kaydı bulunduğu tespit edildi. İşlemleri yapılan şüpheli A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

