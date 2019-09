Kendisini 'polis' olarak tanıtıp, ev arkadaşlarını dolandırdı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de kendisini polis olarak tanıtıp, 6 ay önce aynı eve çıktığı 2 arkadaşını dolandırdığı ileri sürülen A.N., güvenlik güçlerinin takibi sonucu yakalandı.

Mersin'de 30 yaşındaki A.N., 6 ay önce kendini polis alarak tanıttığı V.U. ve F.B. ile arkadaşlık kurup aynı eve çıktı. Arkadaşlarından bin lira borç ile 3 bin 156 lira değerindeki bir cep telefonunu aldıktan sonra sahte bir görevlendirme yazısı düzenleyen A.N., özel olarak seçildiği bir görev için başka şehre gitmesi gerektiğini söyleyip, evden ayrıldı. O tarihten itibaren haber alamadıkları A.N.'nin polis olmadığını anlayınca Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne giden V.U. ve F.B., şikayetçi oldu.

Yapılan çalışmayla A.N.'nin Niğde'de olduğunu tespit eden güvenlik güçleri, şüpheliyi yakalayıp Mersin'e getirdi. Üzerinde polis kimlik kartı ele geçirilen A.N., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden A.N., para ve telefonunun sorulması üzerine, "Durumum yoktu, ödeyemedim. Halledeceğim ama, ödeyeceğim parayı" dedi.

FOTOĞRAFLI