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  4. Kendisini polis olarak tanıtıp genç kızı darp etti

Kendisini polis olarak tanıtıp genç kızı darp etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 17:28 | Son Güncelleme

Antalya’da kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından kaçırılıp elleri ve ayakları bağlandıktan sonra darp edilen ve daha sonra ormanlık alana bırakılan genç kız, hastanede tedavi altına alındı.

Antalya’da kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından kaçırılıp elleri ve ayakları bağlandıktan sonra darp edilen ve daha sonra ormanlık alana bırakılan genç kız, hastanede tedavi altına alındı. Polis tarafından yakalanıp adliyeye sevk edilen şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İddiaya göre, Muratpaşa ilçesinde yaşayan O.U, eve geç kalan kızı L.U’yu (23) merak ederek telefonla arayarak nerede olduğunu sordu. Kızının yol uygulamasında olduğunu söylemesinin ardından telefonu alan bir kişinin “GBT uygulaması yapıyoruz, 10 dakika sonra görüşsün" demesi üzerine şüpheye düşen baba, kızının belirttiği adrese gitti. Bölgede herhangi bir uygulama yapılmadığını gören baba O.U., Demircikara Polis Merkezi Amirliğine giderek yardım istedi. Olayın hemen ertesi günü yardım istediği sürücü tarafından polis noktasına getirilen kızın hakkında kayıp ihbarı bulunan L.U. olduğu anlaşıldı. Tedavi için hastaneye kaldırılan genç kızın ilk ifadesinde, otobüsten inip evine gideceği sırada telsiz sesi duyduğu bir kişinin yanına gelerek kendisini polis olarak tanıttığını ve rozet gösterdiğini, aynı kişinin yönlendirmesiyle siyah renkli bir VİP araca bindirildiğini söyledi. L.U., aracın içerisinde elleri ve ayakları bağlanıp şüphelinin kendisini darp ettiğini ve cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etti. Ardından ormanlık alana götürüldüğünü ve burada da saldırının devam ettiğini anlatan L.U., "Saçlarımı çakmakla yakmaya ve bana tecavüz etmeye çalıştı. Karşı koyduğum için başarılı olamayınca beni ormanlık alana bırakıp gitti. Baygındım, bir süre sonra uyanıp yola çıktım ve yardım istedim” dedi.
L.U.’nun ifadesi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, siyah renkli VİP aracı ve plakasını tespit etti. Aracı olay günü ve saatinde kullandığı tespit edilen Mehmet G. (32) yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet G.’nin üzerinde yapılan aramada 4 uyuşturucu hap, VİP minibüsün içinde de müştekiye ait saç ve kan örnekleri tespit edildi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelinin suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen Mehmet G., nitelikli cinsel saldırı, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklandı.

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