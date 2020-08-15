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Kendisini polis olarak tanıtıp sevgili oldu, dolandırdı, rezil etmekle tehdit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2020 10:18 | Son Güncelleme

Adana'da 'birine benzettim' diyerek tanışıp kendisini polis olarak tanıtarak tavladığı kadınla sevgili olduktan sonra 11 bin lirasını aldığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Kendisini polis olarak tanıtıp sevgili oldu, dolandırdı, rezil etmekle tehdit etti

Olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Murat A. (37), Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi’nde giderken 1.5 ay önce yanından geçtiği Zübeyde K.’ye (35), ‘Sizi birine benzettim’ diyerek konuşup tanıştı. Murat A. daha sonra kendisine polis süsü vererek görevdeymiş gibi polis yeleği giyip Zübeyde K. ile buluştu. Murat A. ile Zübeyde K. ile sevgili oldu. Bu süre içinde zanlı Murat K. genç kadından evlenme vaadiyle, ev alma ya da evi değiştirme bahanesiyle 11.5 gram altın ve değişik zamanlarda para aldı. Zanlı, bir süre önce de genç kadına kendisinden ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine genç kadın, altınlarla birlikte verdiği 11 bin lirayı istedi. Zanlı, genç kadın parayı isteyince "Bana gönderdiğin fotoğrafları sosyal medyaya atarım, seni rezil ederim" diyerek tehdit etti.

"POLİS OLMADIĞINI ŞİKAYETE GİDİNCE ÖĞRENDİM"

Genç kadın, tehdit edilince Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine giderek, "Polis sevgilim vardı benden ayrılmak istedi. Ben de sevgiliyken verdiğim paraları isteyince beni tehdit etti" diyerek ismini verdi. Bunun üzerine polis verilen isimden yaptığı araştırmada zanlının polis olmadığı ortaya çıktı. Genç kadın, bunu öğrenince şok olup zararının karşılanması için zanlıdan şikayetçi oldu. Polis, şikayet üzerine şahsı yakaladı. Zanlı, alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, genç kadının zararını ödeme sözü verdiği öğrenildi. Ayrıca zanlının 7 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

(İHA)

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