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Kendisini polis olarak tanıttı, 14 vatandaşını bağlayıp gasp etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 14:16 | Son Güncelleme

Bağcılar'da kendisini polis olarak tanıtıp girdiği evde Pakistan'lı 14 vatandaşını bağlayarak cep telefonları ve paralarını gasp eden şüpheli, “Yağma” suçundan tutuklandı.

Bağcılar’da 12 Mayıs'ta polise başvuran Pakistan vatandaşı iki kişi, kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin bir adet cep telefonu ile 500 liralarını gasp ettiği yönünde şikayette bulundu. Olay yeri ve çevresinin güvenlik kameralarını inceleyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Esenler Oruç Reis Mahallesi’nde bir adrese gittiğini tespit etti. Buraya baskın düzenleyen ekipler, Pakistan vatandaşı 14 kişiyi bağlanmış halde buldu. Bu kişiler, kendisini polis olarak tanıtan polis kıyafetli birinin içeriye zorla girerek kendilerini bağladığını, ardından da telefonlarını ve paralarını aldığını söylediler.

Yine kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin son gittiği Esenler Turgut Reis Mahallesi’nde son görüldüğü yerde esnafla görüştü. Esnaf yakınlarda bulunan bir metruk binaya yabancı uyruklu şahısların girdiği yönünde bilgi verdi. Bunun üzerine binaya baskın yapan polis, yabancı uyruklu 6 kişiyi gözaltına aldı. Bilal K. İle birlikte yakalanan diğer 5 kişi, Bilal K.’nın kendilerini oraya davet ettiğini ve ondan 900 TL karşılığında 4 adet telefon aldıklarını söylediler. Mağdurlar da kendilerini gasp edenin Pakistan vatandaşı Bilal K. (18) olduğu yönünde ifade verdi.

GASPÇI TUTUKLANDI

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden Bilal K., “Yağma” suçundan tutuklanırken, Bilal K. ile birlikte aynı yerde yakalanan diğer 5 kişi serbest bırakıldı.

(DHA)

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