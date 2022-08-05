HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kendisini polis olarak tanıttı! Almanya'dan emekli kadından 4.5 milyon lira aldı...

Kendisini polis olarak tanıttı! Almanya'dan emekli kadından 4.5 milyon lira aldı...

05.08.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akılalmaz olay Bursa'da yaşandı. 19 yaşındaki Hasan A., kendisini polis olarak tanıtıp Hatice Ü.'ye terör örgütüne para yardımı yaptığını söyledi. Hasan A., Hatice Ü.'den yaklaşık 4,5 milyon liralık para ve ziynet eşyası aldı. Zanlı, kaçmaya çalışırken terminalde yakalandı.

Kendisini polis olarak tanıttı! Almanya'dan emekli kadından 4.5 milyon lira aldı...

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Kendisini polis olarak tanıtan Hasan A., Almanya’dan emekli Hatice Ü.’yü arayıp, terör örgütüne yardım ettiğini ve bu durumun düzeltilmesi için para vermesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Hatice Ü., 298 bin 555 TL, 200 bin euro ve yaklaşık 500 bin TL'lik ziynet eşyası dahil toplam 4,5 milyon TL’yi bulan para ve ziynet eşyalarını Hasan A.'ya verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Hatice Ü., durumu polise bildirdi. Soruşturma başlatan Mustafakemalpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hasan A.'nın para ve ziynet eşyalarını aldıktan sonra terminalden otobüse bindiğini saptadı.

qq

Otobüs şoförü ile irtibata geçen ekipler, otobüsün Bozüyük Terminali’nde duracağını belirleyince Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Hasan A., polis ekiplerince Bozüyük Terminali’nde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin sırt çantasında ise Hatice Ü.’den aldığı para ve ziynet eşyaları bulundu. Bulunan para ve ziynet eşyalar Hatice Ü.’ye teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
25 bin kişiyi dolandırdılar! Yeni detaylar şoke etti: 109 kişinin ifadesine başvuruldu25 bin kişiyi dolandırdılar! Yeni detaylar şoke etti: 109 kişinin ifadesine başvuruldu
Komşusuna güvendi hayatı karardı: Türkiye’yi dolandırıyorKomşusuna güvendi hayatı karardı: Türkiye’yi dolandırıyor
32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler bugün açıklanacak kararlarda32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler bugün açıklanacak kararlarda
Anahtar Kelimeler:
polis dolandırıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Arda Kural gözaltına alındı! Annesi ve kardeşi de...

Son dakika! Arda Kural gözaltına alındı! Annesi ve kardeşi de...

En fazla döviz alan iller belli oldu!

En fazla döviz alan iller belli oldu!

Yeni seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! 2. tura kalırsa...

Yeni seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! 2. tura kalırsa...

KPSS soruşturmasında yeni detaylar!

KPSS soruşturmasında yeni detaylar!

KPSS skandalı sonrası çarpıcı itiraf: "Full çıkardım"

KPSS skandalı sonrası çarpıcı itiraf: "Full çıkardım"

Rusya'da Erdoğan - Putin zirvesi!

Rusya'da Erdoğan - Putin zirvesi!

İlginizi Çekebilir

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kilisedeki kıyafet seçimi sorun oldu! “Kovulunca çok utandım”

Kilisedeki kıyafet seçimi sorun oldu! “Kovulunca çok utandım”

Diyabet ve kanser riskini azaltır, kolesterolü düşürür!

Diyabet ve kanser riskini azaltır, kolesterolü düşürür!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.