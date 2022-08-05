Kendisini polis olarak tanıttı! Almanya'dan emekli kadından 4.5 milyon lira aldı...

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Kendisini polis olarak tanıtan Hasan A., Almanya’dan emekli Hatice Ü.’yü arayıp, terör örgütüne yardım ettiğini ve bu durumun düzeltilmesi için para vermesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Hatice Ü., 298 bin 555 TL, 200 bin euro ve yaklaşık 500 bin TL'lik ziynet eşyası dahil toplam 4,5 milyon TL’yi bulan para ve ziynet eşyalarını Hasan A.'ya verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Hatice Ü., durumu polise bildirdi. Soruşturma başlatan Mustafakemalpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hasan A.'nın para ve ziynet eşyalarını aldıktan sonra terminalden otobüse bindiğini saptadı.

Otobüs şoförü ile irtibata geçen ekipler, otobüsün Bozüyük Terminali’nde duracağını belirleyince Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Hasan A., polis ekiplerince Bozüyük Terminali’nde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin sırt çantasında ise Hatice Ü.’den aldığı para ve ziynet eşyaları bulundu. Bulunan para ve ziynet eşyalar Hatice Ü.’ye teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

