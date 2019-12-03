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Kendisini polis olarak tanıttığı kadının 230 bin TL'sini alırken suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 23:27 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, kendisini polis olarak tanıttığı kadını, 'kimlik bilgilerinizle kuyumcu soyuldu' diyerek, 230 bin TL'sini almaya çalışan M.O.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da, kendisini polis olarak tanıttığı kadını, 'kimlik bilgilerinizle kuyumcu soyuldu' diyerek, 230 bin TL'sini almaya çalışan M.O. (42), polis tarafından suçüstü yakalandı.

Afyonkarahisar'da oturan N.Ş. adlı kadını arayarak kendisini polis olarak tanıtan M.O., "Kimlik bilgilerinizle kuyumcu soyuldu. Bundan dolayı evinizde arama yapacağız. Banka hesabınızda bulunan tüm parayı çekip göndereceğim arkadaşa verin" dedi. Devriye görevinde olan polis ekipleri, saat 15.00 sıralarında telaşlı şekilde telefonla konuşan N.Ş.'yi görünce durumdan şüphelendi. Kadının dolandırılabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, kadını takibe aldı. Polis ekiplerinin takibi sırasında minibüs durağına giden kadın, burada bir erkekle buluşarak çantasındaki yüklü miktarda parayı çıkarıp, verdi. Olayı gören polis ekipleri harekete geçerek, şüpheliyi gözaltına alırken, kadına ise polis kimliklerini gösterip, dolandırılabileceğini söyledi.

Ekiplerin konuştuğu N.Ş., kendisini telefonla arayan şüphelinin kimlik bilgileri kullanılarak kuyumcu soygunu yapıldığını söylemesi üzerine korktuğunu ve bankaya gidip 230 bin TL çektiğini söyledi. Gözaltına alınan dolandırıcılık şüphelisi M.O.'nun üzerinde bir polis derneğine ait 2 adet kimlik kartı ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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