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Kendisini savcı olarak tanıttı, 356 bin TL dolandırdı

20.09.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te bir vatandaş, telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcının kurbanı oldu. Kendisine telefonda suçlamalar yöneltip bu suçlamalardan kurtarmak için para isteyen dolandırıcının sözlerine inanan vatandaş, evde bulunan 356 bin lirayı sahte savcının istediği yere götürdü. Olay sonrası telefonla aradığı sahte savcıya ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan vatandaş, soluğu karakolda aldı. Dolandırıcılık şüphelisi, yakalanıp tutuklandı. İşte olayın detayları...

Kendisini savcı olarak tanıttı, 356 bin TL dolandırdı

Gaziantep'te, bir vatandaş polise başvurup, telefonla arayan kişinin kendisini savcı olarak tanıttığı, kendisine terör örgütü ile irtibatı bulunduğu suçlamasını yönelttiğini, bundan kurtarmak için para istediği, kendisinin de evde bulunan 356 bin lirayı söylenen yere bıraktığını, bir daha da kendisine ulaşamadığını belirterek şikayetçi oldu.

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Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, paranın bırakıldığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelinin 'nitelikli dolandırıcılık' başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan H.K. olduğunu belirledi. Polis, H.K.'yı düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Savcı Gaziantep
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