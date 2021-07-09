Kendisini Simge Sağın gibi tanıtıp cinsel içerikli sohbet etmişti! Mahkemeden emsal karar

Sanatçı Simge Sağın’ın adıyla oluşturduğu Whatsap profili ile 3. Kişilere kendisini Simge Sağın olarak tanıtıp cinsel içerikli sohbetler yapan kişi hakkında Avukatı Ayşegül Mermer tarafından açılan dava sonuçlandı.

Mahkeme emsal bir karara imza atarak. Sanık hakkı da 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Simge Sağın’ın avukatı Ayşegül Mermer bu davanın örnek teşkil edeceğini belirterek "Bu karar, her istediğini yapıp soyleyebilecegini zannedenlere çok güzel bir yanıt oldu. Artık insanlar Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirip yayarken ve kişilerin ‘özel hayatın gizliliğini ‘ihlal ederken kez daha düşünecek" dedi.

Simge Sağın

Avukatı Ayşegül Mermer

