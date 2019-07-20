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Kendisini sözlü taciz eden kişiyi baltayla öldürüp, kolonya ile varilde yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 23:58 | Son Güncelleme

GİRESUN'da, kendisini sözlü taciz ettiği iddiasıyla  Sadık Şenel’i (69) baltayla öldürdükten sonra üzerine kolonya dökerek bir varilin içinde yakan F.Ş.

Kendisini sözlü taciz eden kişiyi baltayla öldürüp, kolonya ile varilde yaktı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN'da, kendisini sözlü taciz ettiği iddiasıyla Sadık Şenel’i (69) baltayla öldürdükten sonra üzerine kolonya dökerek bir varilin içinde yakan F.Ş. (65) adlı kadın ile iki oğlu A.Ş. ve Y.Ş. gözaltına alındı.
Giresun'da, merkeze bağlı Boztekke köyünde oturan Sadık Şenel, geçen hafta ayrıldığı evine geri dönmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, Ayaroğlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir fındık bahçesinde yanmış ve parçalanmış erkek cesedi buldu. Cesedin Sadık Şenel’e ait olduğu belirlendi. Olayın ardından jandarma ekipleri bahçe sahipleri F.Ş. ve oğulları A.Ş. ve Y.Ş.'yi gözaltına aldı.
F.Ş. ifadesinde Sadık Şenel’i kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. F.Ş., kendisinin dul olduğunu ve bunu bilen Sadık Şenel'in kendisini sürekli sözlü taciz ettiğini ileri sürdü. F.Ş., Sadık Şenel’i balta ile öldürdüğünü, kolonya dökerek cesedini bir varilin içinde yaktığı yönünde ifade verdi. Anne ve iki oğlunun jandarmadaki sorguları sürüyor.

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