Kendisini taciz eden adamı eve çağırıp kocasıyla birlikte hastanelik etti

Edinilen bilgilere göre, olay, Koru Mahallesinde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Evli ve bir çocuğu bulunan H.Y, kendisini telefonlara arayarak taciz ettiğini iddia ettiği 45 yaşındaki K.Ö’yü eşinin evde olduğu saatte evine çağırdı.

Motosikletiyle H.Y’nin evine giden K.Ö., iddiaya göre, eve girer girmez H.Y’ye saldırdı.

Evde bekleyen H.Y'nin eşi V.Y, eline geçirdiği sopayla K.Ö’ye saldırdı. H.Y’nin eşine yardım etmesiyle K.Ö. hastanelik oldu.

Olay anını anlatan V.Y, "Benim evde olduğumu bilmiyordu. Telefonda eşimi tehdit etti. Eşime kendisiyle birlikte olmaması halinde beni öldüreceğini ve 13 yaşındaki kızıma tecavüz edeceğini söylemiş." dedi.