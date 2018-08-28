Kendisini takip ettiğini düşündüğü komşusunu tabancayla yaralayan kişi tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, kendisini takip ettiğini düşündüğü, husumetli olduğu komşusu Mevlüt Akbaş'ı (37) sırtına tornavida saplayıp, tabancayla ateş ederek, ağır yaralayan Muammer Durgut (52), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Durgut'un, ifadesinde, tabancanın babasından yadigar kaldığını söylediği öğrenildi.

Olay, geçen pazar günü saat 18.30 sıralarında, Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahallesi Sahra Sokak'ta meydana geldi. 3 yıldır husumetli olan Muammer Durgut ile alt komşusu Mevlüt Akbaş, 1 ay önce apartmanın bahçesine malzeme konulması nedeniyle kavga etti. Muammer Durgut, olaydan 1 gün önce de alışveriş için gittiği pazarda, komşusu Mevlüt Akbaş ile karşılaştı. Durgut, kendisini takip ettiğini düşündüğü komşusu Akbaş'ı önce tornavidayla sırtından yaraladı ardından da kurusıkıdan bozma tabancayla peş peşe ateş etti. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Akbaş, kanlar içinde yere yığıldı. Mevlüt Akbaş, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Durumunun kritik olduğu belirtilen Mevlüt Akbaş'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

TUTUKLANDI

Olay sonrası evinin yakınındaki Bosna Hersek Polis Merkezi'ne giderek, teslim olan Muammer Durgut, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde komşu için "Yolumu kesti, beni takip ediyordu" dediği öğrenilen Durgut, tabancanın ise babasından yadigar kaldığını ileri sürdü. Muammer Durgut, 'kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.