Kendisini terk edip başkasıyla nişanlanan eski sevgilisini ensesinden vuran kadın sonra intihar etti!

Adana'da yaşayan Ramazan Arıcı, bir süre önce sevgilisi Ebru Ayşe Beyaz ile ayrılıp, başka biriyle nişanlandı. Beyaz ile Arıcı, konuşmak için buluştu. Seyir halindeki hafif ticari aracın direksiyonundaki Ramazan Arıcı ile arka koltukta oturan Ebru Ayşe Beyaz arasında tartışma çıktı. Beyaz, çantasından çıkardığı tabancayla Ramazan Arıcı’yı ensesinden vurdu.

İNTİHAR ETTİ!

Kontrolün kaybolduğu araç kaldırıma çıkarken, Ebru Ayşe Beyaz, bu kez tabancayı kendi göğsüne dayayıp, tetiği çekti.

Ön koltuktaki arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ebru Ayşe Beyaz ile Ramazan Arıcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Beyaz ile Arıcı’nın cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır