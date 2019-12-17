HABER

Kendisini üsteğmen olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 18:54 | Son Güncelleme

Kendisini üsteğmen olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta kendisini üsteğmen olarak tanıtarak, iş vaadinden bulunduğu kişilerin paralarını dolandırdığı tespit edilen kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, askeri üniformayla gezerek kendisini üsteğmen olarak tanıtan Turgay A. (29) ile ilgili ihbar üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı'ndaki bir rezidansta Turgay A'yı gözaltına aldı.

Zanlının, iş vaadiyle ikisi kadın 5 kişinin toplam 12 bin lirasını dolandırdığı öğrenildi.

Bilişim yoluyla hırsızlık suçundan da kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

PARTNER Prestijli okulda rezalet! Beş öğrenciyle birden... Prestijli okulda rezalet! Beş öğrenciyle birden...
Minibüs, bahçe duvarına çarptı: 2 yolcu yaralıMinibüs, bahçe duvarına çarptı: 2 yolcu yaralı
Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturduYoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kahramanmaraş tutuklandı

En Çok Okunan Haberler

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

İmamoğlu'ndan İstanbul trafiği açıklaması: Tam bir ömür törpüsü

İmamoğlu'ndan İstanbul trafiği açıklaması: Tam bir ömür törpüsü

Devlet Bahçeli'den 'yeni parti' tepkisi

Devlet Bahçeli'den 'yeni parti' tepkisi

Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zambiya hükümeti FETÖ okullarına el koydu

Zambiya hükümeti FETÖ okullarına el koydu

İBB'nin çatısında intihar girişimi

İBB'nin çatısında intihar girişimi

Son dakika: Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Lastiği patlayan tırın dorsesi alev alev yandı

Lastiği patladı, bir anda alev topuna döndü

Şiddet gören Zeliha'ya oğlundan acı uyarı: Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın

'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama

Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.