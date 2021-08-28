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Kendisini uyaran erkeği bıçakladı

28.08.2021 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, uyardığı kadın tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Kendisini uyaran erkeği bıçakladı

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Hunat Cami yanında iddiaya göre, çevreye rahatsızlık veren Derya T.’yi uyaran S.T. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Derya T., yanında bulunan ekmek bıçağıyla S.T.’yi bıçakladı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çevredeki vatandaşlar tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı S.T., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri ise Derya T.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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