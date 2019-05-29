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Kendisini uyaran kebapçıya midibüsüyle dehşeti yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 14:12 | Son Güncelleme

 MERSİN'de, bir kadınla tartışan servis şoförü, kendisine müdahale eden kebapçının işyerine midibüsüyle daldı.

Kendisini uyaran kebapçıya midibüsüyle dehşeti yaşattı

Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, bir kadınla tartışan servis şoförü, kendisine müdahale eden kebapçının işyerine midibüsüyle daldı. Defalarca iş yerine çarptıktan sonra, çevredekilerin müdahalesinin ardından araçla kaçan servis şoförü, yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Dün sabah saatlerinde, yolda, kimliği belirlenemeyen kadınla tartışıp, şiddet uygulayan servisi şoförü Vakkas D.'ye, yakındaki kebapçının sahibi Ömer Aşçı (60) müdahale etti. Aşçı, tepki gösterdiği, servis şoföründen, bölgeden uzaklaşmasını istedi. Kadın ile birlikte giden Vakkas D., akşam saatlerinde midibüsü ile gelerek kavşakta bulunan Ömer Aşçı’ya ait kebapçıya midibüsüyle daldı. İş yerindeki panikle kaçışırken, Vakkas D. defalarca iş yerine çarparak, zarar vermeye çalıştı. Olay anı çevrede bulunanlar tarafından saniye saniye kayıt altına alınarak sosyal medyadan paylaşıldı.
Bu arada defalarla işyerini midibüsle yıkmaya çalışan Vakkas D., bir ara aracın kontrolünü kaybedip durunca, çevrede bulunanların tepkisiyle karşılaştı. Bunun üzerine Vakkas D., bulunduğu araçla olay yerinden kaçıp, uzaklaştı.
İşyeri sahibinin şikayetçi olması üzerine harekete geçen polis, Vakkas D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
İşyeri sahibi Ömer Aşçı, sürücünün sokak ortasında bir kadınla tartışıp şiddet uygulaması nedeni ile kendisine müdahale ettiğini belirterek, "Kadınla tartışıp, taciz ediyordu. Ben de işyerinden çıkarak 'Ayıp değil mi kardeşim kadını neden taciz ediyorsun' dedim. İftar saatlerinde geldiğini fark edince elemanlara 'Dışarıya çıkın, bu adam dükkanın içine girecek' dedim. Bunun üzerine dükkana araçla daldı. 5-6 sefer dükkana girip çıktı. Ondan sonra burada bulunan insanların üzerine sürdü. İnsanlar kaçtı, burada bulunan bir de ağacı devirdi. Bunun üzerine insanlar da ona müdahale edince kaçıp, gitti. Yaklaşık 40 bin TL’lik zarar oluştu. Alkollüymüş, polis yakaladı, şu an adliyede" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kendisini uyaran kebapçıya midibüsüyle dehşeti yaşattıKendisini uyaran kebapçıya midibüsüyle dehşeti yaşattıKendisini uyaran kebapçıya midibüsüyle dehşeti yaşattıKendisini uyaran kebapçıya midibüsüyle dehşeti yaşattı

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