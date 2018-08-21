Kendisini vaftiz eden papaza küfür eden çocuk

Meksika'da gerçekleşen bir vaftiz anında pek de alışılmadık bir olay yaşandı. 3 yaşında olduğu söylenen çocuk vaftiz edildiği sırada kendisini rahat bırakmasını istediği papaza küfür etti.
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