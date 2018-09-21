Kendisini vuran kocasını bir gün önce polise şikayet etmiş

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da barışmak için arkadaşının evinde buluştuğu eşi Murat G.'nin tabancayla bacaklarından vurduğu Selvi G.'nin, bir gün önce polise giderek eşi hakkında şikayette bulunduğu ortaya çıktı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77002 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Sorunlar nedeniyle bir süredir ayrı yaşayan 10 yıllık evli, 2 çocuk sahibi Selvi ve Murat G. çifti, konuşmak için bir arkadaşlarının evinde buluştu. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkartan Murat G., eşini her iki bacağından da vurarak yaraladı. Olayın ardından evden çıkan Murat G., otomobiline binerek uzaklaştı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sandalye sedye ile 10'uncu kattaki evden indirilen Selvi G., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Selvi G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
ANNESİNİN EVİNE OPERASYON
Olaydan bir gün önce Selvi G.'nin Bağlar Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Murat G.'yi her yerde arayan ekipler, şüphelinin otomobilini annesinin merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78017 Sokak'taki evinin bulunduğu apartmanın otoparkında buldu. Apartmanın 8'inci katındaki evin zilini çalan ekipler, içerinden bir cevap alamayınca Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden yardım istedi. Adrese sevk edilen 3 özel harekat timi, koç başıyla kapısını kırarak girdikleri evde kimseyi bulamadı. Ekipler, evde ve şüphelinin otomobilinde arama yaptı.
Polis, şüpheli Murat G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Ankara merkezli 16 ilde dev FETÖ operasyonu: 110 asker için gözaltı kararı
AK Parti İzmir adayını buldu! 'Aziz Kocaoğlu'nu yenecek aday' olarak duyurdu
Adana'da nehre düşen alkollü kişi, uzatılan hortumla kurtarıldı
Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı
Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti
Nagehan Alçı'dan çok tartışılacak Enis Berberoğlu yazısı
Kim Jong Un'un hediyesi dudak uçuklattı
Evlilik teklifi için attığı 'havai fişek' orman yangını çıkardı
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum