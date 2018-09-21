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Kendisini vuran kocasını bir gün önce polise şikayet etmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 09:21 | Son Güncelleme

ADANA'da barışmak için arkadaşının evinde buluştuğu eşi Murat G.'nin tabancayla bacaklarından vurduğu Selvi G.'nin, bir gün önce polise giderek eşi hakkında şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Kendisini vuran kocasını bir gün önce polise şikayet etmiş

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da barışmak için arkadaşının evinde buluştuğu eşi Murat G.'nin tabancayla bacaklarından vurduğu Selvi G.'nin, bir gün önce polise giderek eşi hakkında şikayette bulunduğu ortaya çıktı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77002 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Sorunlar nedeniyle bir süredir ayrı yaşayan 10 yıllık evli, 2 çocuk sahibi Selvi ve Murat G. çifti, konuşmak için bir arkadaşlarının evinde buluştu. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkartan Murat G., eşini her iki bacağından da vurarak yaraladı. Olayın ardından evden çıkan Murat G., otomobiline binerek uzaklaştı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sandalye sedye ile 10'uncu kattaki evden indirilen Selvi G., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Selvi G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
ANNESİNİN EVİNE OPERASYON
Olaydan bir gün önce Selvi G.'nin Bağlar Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Murat G.'yi her yerde arayan ekipler, şüphelinin otomobilini annesinin merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78017 Sokak'taki evinin bulunduğu apartmanın otoparkında buldu. Apartmanın 8'inci katındaki evin zilini çalan ekipler, içerinden bir cevap alamayınca Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden yardım istedi. Adrese sevk edilen 3 özel harekat timi, koç başıyla kapısını kırarak girdikleri evde kimseyi bulamadı. Ekipler, evde ve şüphelinin otomobilinde arama yaptı.
Polis, şüpheli Murat G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kendisini vuran kocasını bir gün önce polise şikayet etmişKendisini vuran kocasını bir gün önce polise şikayet etmişKendisini vuran kocasını bir gün önce polise şikayet etmişKendisini vuran kocasını bir gün önce polise şikayet etmiş

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