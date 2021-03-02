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Kendisini yakalayan ev sahibini yüzünden vuran hırsız yakalandı

02.03.2021 12:20 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen olayda ev sahibini yüzünden vuran hırsızlık şüphelisi, İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi tarafından yakalandı.Olay, geçtiğimiz Pazartesi gecesi saat 02.00 sıralarında meydana gelmişti.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen olayda ev sahibini yüzünden vuran hırsızlık şüphelisi, İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi tarafından yakalandı.
Olay, geçtiğimiz Pazartesi gecesi saat 02.00 sıralarında meydana gelmişti. Çobanlar Mahallesi’nde bir eve giren hırsız, evden yaklaşık 10 bin TL çaldıktan sonra kaçmak üzereyken ev sahibi tarafından fark edilmişti. Ev sahibi Murat Oktay’ın kovalamaca sonrası yakaladığı hırsız, boğuşma sırasından yanında bulunan silahla 4 el ateş etmiş ve ev sahibi Oktay’ı yüzünden vurarak ağır yaralamıştı.
Güvenlik kameraları ve hastane kayıtlarını inceleme altına alan jandarma, kaçma esnasında bacağından yaralanan şüphelinin tedavi için gittiği Gazipaşa Devlet Hastanesinde kaydına rastladı. Jandarma, 35 yaşındaki H.K. adlı şahsı evinde yakaladı. İlk ifadesinin ardından Gazipaşa Adliyesine sevk edilen şahsın sorgusu sürüyor.

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