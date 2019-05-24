Kendisini yakmaya çalışan seyyar satıcının domateslerini belediye başkanı sattı

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde yerini değiştiren zabıta ekiplerine tepki gösteren seyyar satıcı üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi. Olay yerine gelen Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, tezgahtaki ürünlerini satarak topladığı parayı seyyar satıcının kayınvalidesine teslim etti.

Kırıkhan’da seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan Hüseyin D.'nin aracı trafik akışını engellediği gerekçesiyle zabıta ekiplerince başka bir alana kaldırıldı. Bu duruma tepki gösteren Hüseyin D. elindeki benzin dolu bidonla belediyenin önüne gelerek kendisini yakmaya çalıştı. Zabıta yetkilileri olaya anında müdahale ederek satıcının elindeki çakmağı alıp üzerine su sıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, seyyar satıcı Hüseyin D.'yi ikna etti. Sinir krizi geçiren seyyar satıcı, olay yerine çağrılan ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başkan Yavuz daha sonra seyyar satıcının tezgahının başına geçti. Başkan tezgahtaki domates ve yumurtaları belediye çalışanları ile vatandaşlara satarak, ücretini seyyar satıcının kayınvalidesine teslim etti. Olay sonrası açıklama yapan Başkan Yavuz, "Zabıta arkadaşlarımız esnafımıza aracını düzeltme talebinde bulunurken, seyyar satıcılık yapan kardeşimiz Ramazan'ın da etkisiyle farklı bir eyleme girişmiş. Zabıta arkadaşlarımız olayı engellemek için anında müdahale etmişler. Geldik, seyyar satıcı arkadaşımızla görüşmemizi yaptık. Tezgahının üzerinde de domatesleri vardı, hep beraber sattık. Rızkının peşinde olan herkese bizim desteğimiz var. Ama biz bu desteği verirken de şehrimizin içerisindeki trafik akışının engellenmemesi lazım. Bu türde yaşanacak olumsuz durumları hep beraber kucaklayarak ortadan kaldıracağız" dedi.