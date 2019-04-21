Kene aynı aileden bir can daha aldı

Karabük’te, bir kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karabük’e bağlı Zobran köyünde, hayvan besiciliği ile uğraşan Kadriye Kader (59), yüksek ateş nedeniyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkiklerde 59 yaşındaki kadının Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalandığı anlaşıldı. Tedavi altına alınan Kader’in durumu sabah saatlerinde ağırlaşırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Oğlu da KKKA’dan hayatını kaybetmişti

Kadriye Kader’in oğlu Yücel Kader de geçtiğimiz hafta pazar günü Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kadriye Kader’in 7 aylık torunu olan ve Yücel Kader’in oğlu Hamza’nın ise KKKA’dan Ankara’da tedavisi sürüyor.

