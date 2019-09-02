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Kene bir ölüme daha neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 10:41 | Son Güncelleme

Sivas’ta bir kişi kene tarafından ısırıldığı şüphesi üzerine gittiği hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Altınyayla ilçesi Delilyas beldesinde esnaflık yapan 54 yaşındaki Ö.T., 22 gün önce kene ısırması şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Kene bir ölüme daha neden oldu

Sivas’ta bir kişi kene tarafından ısırıldığı şüphesi üzerine gittiği hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Altınyayla ilçesi Delilyas beldesinde esnaflık yapan 54 yaşındaki Ö.T., 22 gün önce kene ısırması şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Ö.T.’nin duş almak için girdiği banyoda, atletinin üzerindeki keneyi fark etmesi sonucu, ısırılmış olabileceği şüphesi ile hastaneye başvurduğu öğrenildi. Burada Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konularak kontrol altına alınan Ö.T.’nin sağlık durumunun her geçen gün kötüye gittiği ve geçtiğimiz gün hayatını kaybettiği belirtildi. Talihsiz adamın yakınları hastane morgundan cenazeyi teslim aldı.

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