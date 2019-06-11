"Kene bir seferde çıkarılmalı"

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bakır, vücuda tutunan kenenin cımbızla, parçalamadan ve ezmeden bir seferde çıkarılması gerektiğini belirtti.

Bakır, hastanedeki odasında düzenlediği basın toplantısında, çok sayıda kene türü olduğunu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına ise sadece virüs taşıyan kenelerin yol açtığını söyledi.

Her kenenin virüs taşımadığına işaret eden Bakır, "Bazı bölgelerimizde maalesef bu virüsü taşıyan keneler var. Kene kan emerek beslenir. Dolayısıyla kan emmek için insanları tesadüfen tuttuğu zaman virüsü bulaştırması mümkün." dedi.

Özellikle hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin hayvandan uzaklaştırmak için keneye elle temas ettiğini anlatan Bakır, kenenin çıplak elle çıkarılmasının son derece tehlikeli olduğunu dile getirdi.

Üzerine kimyasal dökülen kenenin kustuğuna dikkati çeken Bakır, "Kusan kene damara virüsü verebilir. Kenenin cımbızla, parçalamadan ve ezmeden bir seferde çıkarılması lazım." diye konuştu.