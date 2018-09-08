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Kene ile mücadele için doğaya keklik bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 12:41 | Son Güncelleme

IĞDIR'da kene ile mücadele için bin keklik Ağrı Dağı eteklerinde iki ayrı bölgede doğaya bırakıldı.  Tarım ve Orman Bakanlığı İl Şube Müdürlüğü tarafından Iğdır’a getirilen bin keklik, Karakoyunlu Kaymakamı Kamil Güzel, Iğdır Üniversitesi Rektörü İ.

Kene ile mücadele için doğaya keklik bırakıldı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da kene ile mücadele için bin keklik Ağrı Dağı eteklerinde iki ayrı bölgede doğaya bırakıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı İl Şube Müdürlüğü tarafından Iğdır’a getirilen bin keklik, Karakoyunlu Kaymakamı Kamil Güzel, Iğdır Üniversitesi Rektörü İ. Hakkı Alma ile Tarım ve Orman Iğdır İl Şube Müdürü Mete Türkoğlu tarafından doğaya bırakıldı. Son yıllarda keklik sayısında ciddi azalma olduğunu söyleyen Kaymakam Kamil Güzel, "Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğümüz bir çalışma başlattı. Ürettikleri keklikleri her yıl doğaya bırakıyor. Keklikleri yaşam alanlarına faydaları var. Son zamanlarda kene sayısı arttı. Bu da keklik sayısının azalmasından kaynaklanıyor. Biz de keklik sayısını artırarak kene ile mücadeleye katkı sağlamış oluyoruz" diye konuştu.
Şube Müdürü Mete Türkoğlu ise bakanlığın doğal hayatı geliştirmek amacıyla çiftliklerde yetiştirilen kekliklerin doğaya bırakıldığını söyledi. Ağrı Dağı Milli Parkı için bin keklik bırakıldığını söyleyen Türkoğlu, "Böylece keklik popülasyonunun daha da gelişmesi, artması açısından önemli bir faaliyet. Amacımız biyoçeşitliliği geliştirip, insan ve doğal yaşama katkı sağlamak. Kene gibi zararlı böcekleri yemesi doğaya bir katkıdır" dedi.

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Kene ile mücadele için doğaya keklik bırakıldıKene ile mücadele için doğaya keklik bırakıldı

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