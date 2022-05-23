Kene ısırması sebebiyle yaşamını yitiren 19 yaşındaki çoban Eray T, Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Kurucaova Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak. Vatandaşlar basında yer alan haberlerin ardından; Kene ısırması öldürür mü? Kene nasıl çıkarılır? Isırdığında ne olur? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

KENE ISIRMASI ÖLDÜRÜR MÜ?

Dünyada 850'den fazla kene türü bulunuyor. Şu an için bunlardan 7-8'inin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı virüsünü taşıdığı ve bu hastalığı bulaştırabildiği biliniyor.

KENE NASIL ÇIKARILIR?

Kenenin el ile çıkarılmaması gerekir. En doğru ve basit yöntem ince uçlu bir cımbız ile keneyi çıkartmaktır. Kene cımbızın ucu ile sağlam bir şekilde tutulur ve daha sonra yavaş yavaş çekilir. Kopmamasına dikkat edilmelidir. Kene çıkarılır çıkarmaz bu bölgeye alkol veya kolonya dökülür.

KENE ISIRDIĞINDA NE OLUR?

Kene ısırdığından kızarıklık, şişme veya deride hassasiyet gibi hafif işaret ve belirtiler görülüt. Bazı kişilerde ağrıya da neden olmaktadır. Öte yandan bazı keneler insanlara önemli hastalıklara neden olan mikroorganizmaları bulaştırır. Genel olarak, hastalık yaymak için kenenin en az 24 saat boyunca deride yapışık kalması gerekir.

Vücuda kene yapıştığı fark edildiğinde dikkatli bir şekilde yapıştığı yerden çıkarılması çok önemlidir. Şu ana dek kene ile insanlara bulaşan 20 farklı hastalık belirlenmiştir. Kenelerle insanlara taşınan hastalıklar arasında kırım kongo kanamalı ateşi, kayalık dağlar benekli ateşi gibi ölümcül olanları da vardır.

