HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kene kabusu! Uzmanlar uyardı: Bunları sakın yapmayın

Kene kabusu! Uzmanlar uyardı: Bunları sakın yapmayın

08.06.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar aylarında artışa geçen kene ısırması vakalarına karşı uyarılar gelemeye devam ediyor. Henüz bir aşı geliştirilemeyen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının ölümcül özelliğini koruduğunu belirten Uzm. Dr. Merve Çelik, keneye elle temas, üzerine kolonya dökme, başını koparma gibi hataların yapılmaması gerektiği konusunda uyardı.

Kene kabusu! Uzmanlar uyardı: Bunları sakın yapmayın

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Merve Çelik Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler verdi. Hastalığın bulaş yollarını anlatan Merve Çelik, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi keneler aracılığıyla insanlara bulaşan bir hastalıktır. Virüs ile enfekte kenelerin ısırması sonucu insanlara bulaşır. Bunun dışında da enfekte hayvanların kanı, dokusu ya da idrarıyla çıplak elle temas eden insanlara yine bulaşabilir. Hastadan bulaşabilir. Bu bulaş yollarına dikkat etmek gerekiyor" dedi.

KKKA ölümcül özelliğini koruduğunu ve henüz bir aşısının da bulunmadığını dile getiren Uzm. Dr. Çelik, "Özellikle Türkiye’de Tokat ili ve çevresi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile İç Anadolu’nun kuzey kesimleri riskli alanları oluşturuyor. Bunların içinde bizim ilimiz de var. Bizde riskli bir iliz. Kovid-19’a dikkat ettiğimiz gibi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne de dikkat etmemiz ve korunma önlemlerini almamız gerekiyor. Çünkü bu hastalığın şu anda herhangi bir aşısı mevcut değil. Kesin bir tedavisi yok. Destek tedavisi ile hastaları iyileştirebiliyoruz. 100 hastadan 4’ü 5’i vefat edebiliyor. Ölümcüllüğünü önemini hala sürdürüyor" diye konuştu.

Korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle aktardı: Keneler ile temasın olduğu alanlarda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Koruyucu önlemler almamız gerekiyor. Bunun için açık renkli kıyafetler giymemiz gerekiyor. Çizme giyebiliyorsak çizme giymeliyiz. Bunun dışında da riskli alanlara gittiğimiz zaman vücudumuzu kontrol etmemiz gerekiyor.

Çelik, ölümle sonuçlanabilecek yanlışlar konusunda ise “Vücudumuzda kene gördüğümüz zaman hemen çıkarmamız gerekiyor ama çıplak elle kesinlikle keneyle temas etmememiz gerekiyor. Bir bez ile veya poşet ile keneyi çıkarabiliyorsak çıkaracağız ama çıkaramıyorsak hemen sağlık kuruluşuna acil olarak başvuracağız. Kenenin çıkarılma saati çok önemli. Hızlı davranmamız gerekiyor. Bu yüzden kendimiz çıkarabiliyorsak hızlı bir şekilde kendimiz çıkaracağız çıkaramıyorsakta sağlık kuruluşuna başvuracağız. Keneyi yakmak, kolonya dökmek gibi davranışlar zararlı. Çıplak elle dokunulmaması da çok önemli. Kenenin başını koparmamak gerekiyor. Başı içeride kalırsa kene emdiği kanı kusarak bizi o virüslerle enfekte edebiliyor. O yüzden keneyi koparmadan vücut bütünlüğü bozulmadan hızlı bir şekilde çıkarmamız önemli" uyarılarında bulundu.

Hastalığın belirtilerinin keneyle temastan sonra 1-3 gün içinde görülebileceğini bunun 9 güne de uzayabildiğini söyleyen Halk Sağlığı Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Merve Çelik, “Ateş, halsizlik, üşüme, titreme, karın ağrısı, bulantı, kusma olduğu gibi kanma bulguları da olabilir. Ağızda, deride ciddi kanamalar başlayabilir ve ölümcül tablolar da gelişebilir. Bu yüzden dikkat etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkulan oldu! Marmara'daki deniz salyası Karadeniz'e sıçradı!Korkulan oldu! Marmara'daki deniz salyası Karadeniz'e sıçradı!
18 yıl sonra bir ilk! Onay verildi18 yıl sonra bir ilk! Onay verildi
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Apple resmen tanıttı: iPhone'lar değişiyor!

Apple resmen tanıttı: iPhone'lar değişiyor!

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Kanada'da müslüman aileye saldırı! 4 kişi feci şekilde can verdi

Kanada'da müslüman aileye saldırı! 4 kişi feci şekilde can verdi

Eşine "Arkadaşın beni taciz ediyor" dedi, ortalık karıştı

Eşine "Arkadaşın beni taciz ediyor" dedi, ortalık karıştı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.