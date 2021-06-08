Kene kabusu! Uzmanlar uyardı: Bunları sakın yapmayın

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Merve Çelik Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler verdi. Hastalığın bulaş yollarını anlatan Merve Çelik, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi keneler aracılığıyla insanlara bulaşan bir hastalıktır. Virüs ile enfekte kenelerin ısırması sonucu insanlara bulaşır. Bunun dışında da enfekte hayvanların kanı, dokusu ya da idrarıyla çıplak elle temas eden insanlara yine bulaşabilir. Hastadan bulaşabilir. Bu bulaş yollarına dikkat etmek gerekiyor" dedi.

KKKA ölümcül özelliğini koruduğunu ve henüz bir aşısının da bulunmadığını dile getiren Uzm. Dr. Çelik, "Özellikle Türkiye’de Tokat ili ve çevresi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile İç Anadolu’nun kuzey kesimleri riskli alanları oluşturuyor. Bunların içinde bizim ilimiz de var. Bizde riskli bir iliz. Kovid-19’a dikkat ettiğimiz gibi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne de dikkat etmemiz ve korunma önlemlerini almamız gerekiyor. Çünkü bu hastalığın şu anda herhangi bir aşısı mevcut değil. Kesin bir tedavisi yok. Destek tedavisi ile hastaları iyileştirebiliyoruz. 100 hastadan 4’ü 5’i vefat edebiliyor. Ölümcüllüğünü önemini hala sürdürüyor" diye konuştu.