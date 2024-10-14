HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kene kaynaklı yeni bir virüs keşfedildi! İlk belirtilere dikkat

Kene kaynaklı yeni bir virüs keşfedildi! İlk belirtilere dikkat

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.10.2024 16:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keneler 25'ten fazla hastalığının yayılmasından sorumlu ancak son birkaç yılda keşfedilenler de dahil olmak üzere hiç duymadığınız birçok başka hastalık var. Çin’de bilim insanları, kene kaynaklı gizemli bir virüs keşfetti. Araştırmacılar sulak alan virüsü hakkında ayrıntılar yayınladılar. 2019'da, İç Moğolistan'daki bir sulak alan parkında kene tarafından ısırılan bir hasta ateş, baş ağrısı ve kusma semptomlarıyla hastaneye kaldırıldı ve bu durum çoklu organ işlev bozukluğuna kadar ilerledi.

Kene kaynaklı yeni bir virüs keşfedildi! İlk belirtilere dikkat

Araştırmacılar, hastalığın nedenini anlamak ve hastalıktan sorumlu virüsü bulmak için bir kan örneğinden alınan genetik materyali sıraladılar. Daha önce bilinmeyen bir virüs buldular. Bu virüs tehlikeli Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsü de dahil olmak üzere diğer kene kaynaklı virüslerin yakın akrabası ve %30 ölüm oranına sahip.

Sciencealert'ta yer alan habere göre, 'Sulak alan virüsü' olarak tanımlanan bu virüs, Nairoviridae ailesindeki ortonairovirüs cinsinin bir üyesi.

AW194210_02

Araştırma ekibi, Çin'in kuzeydoğusunda kene ısırığından bir ay sonra akut ateş geliştiren diğer hastaları taradı ve 17 sulak alan virüsü vakası daha tespit ederek virüsün bölgede yaygın olduğunu doğruladı.

KOYUN, DOMUZ VE ATLARDA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

AW188235_02

Ekip, sulak alan virüsünün kaynağını anlamak için geniş çaplı bir ekolojik araştırma gerçekleştirdi.

Bölgede yaşayan kenelerin yanı sıra çiftlik hayvanları ve vahşi hayvanlara da incelendi. Çalışmalar sonucunda koyun, domuz ve atlarda virüs tespit edildi. Bu da çiftlik hayvanlarının sulak alan virüsü için taşıyıcı olabileceğini gösteriyor.

Şimdiye kadar sulak alan virüsü yalnızca Çin'in kuzeydoğusunda bulundu. Ancak, virüsün bulaşmasında rol oynayan kene türü Avrupa ve Asya'da çok daha geniş bir dağılıma sahip olduğundan virüsün çok daha yaygın olabileceği düşünülüyor.

KENE KAYNAKLI HASTALIKLAR

AW194210_01

Yeni kene kaynaklı hastalıkların tespit edilmesindeki artışın birkaç sebebi var.

İlki, kene kaynaklı birçok hastalığın ateş, baş ağrısı ve yorgunluk gibi spesifik olmayan semptomları var ve bu da onları diğer yaygın hastalıklarla kolayca karıştırılmasına neden oluyor. Ayrıca, kene kaynaklı hastalıklar bulaşıcı değildir, bu nedenle COVID veya grip gibi salgınlarda görülmezler.

Bir arada ele alındığında, bu özellikler kene kaynaklı bir hastalığı ilk kez tespit etmeyi çok zorlaştırır. Ancak, sulak alan virüsünü tanımlamak için kullanılan da dahil olmak üzere yeni genetik dizileme teknikleri, yeni patojenleri tespit etmeyi kolaylaştırmıştır .

AW189955_01

İkincisi, bir hastada yeni bir patojen tespit edilse bile, bunu kenelere bağlamak her zaman kolay değil. Birçok insan keneler tarafından ısırılsa bile fark etmiyor.

Keneler küçüktür ve genellikle bacaklarımızın arkası gibi kontrol edilmesi zor yerlerde cildimize yapışırlar. Ayrıca, bir kene ısırığını, sivrisinek ısırığı gibi hissetmeyiz. Kene kaynaklı bir hastalığı olan birçok hasta, ısırıldığına dair hiçbir şey hatırlamaz.

KORUNMAK İÇİN BUNLARI YAPIN

Kene kaynaklı hastalıklardan korunmak için, çimenli ve ormanlık alanlarda yürüyüş ve kamp yaparken uzun pantolon giymeli ve kovucu spreyler kullanmalısınız. Eve döndüğünüzde kendinizi ve varsa evcil hayvanınızı kene açısından iyice kontrol edin.

Eğer kene tarafından ısırılırsanız, en kısa sürede hastaneye başvurmalısınız.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
kene
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartı limitini paylaştı! Gündem oldu

Kredi kartı limitini paylaştı! Gündem oldu

Tarlaya girince gözlerine inanamadı 'Daha önce hiç böyle olmadı'

Tarlaya girince gözlerine inanamadı 'Daha önce hiç böyle olmadı'

Okulda iğrenç olay! Temizlik görevlisinden 8 yaşındaki kıza istismar: Seninle sevgili olacağım

Okulda iğrenç olay! Temizlik görevlisinden 8 yaşındaki kıza istismar: Seninle sevgili olacağım

Terör estiriyorlardı! Eşi de yakalandı

Terör estiriyorlardı! Eşi de yakalandı

Erdoğan: "Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi"

Erdoğan: "Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi"

2 yasaklı ilaç 17 ürünün içinde tespit edildi...

2 yasaklı ilaç 17 ürünün içinde tespit edildi...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.